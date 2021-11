Nach dem Valencia-GP: Die drei neuen Weltmeister

Am Sonntagnachmittag posierten auf der Zielgeraden in Valencia die neuen Weltmeister mit der Startnummer 1. Doch 2022 wird kein World Champion die Nummer 1 auf sein Bike kleben.

Traditionellerweise wird nach dem MotoGP-Rennen in Valencia der Saisonabschluss mit einem Feuerwerk und Böllerschüssen zelebriert. Außerdem nehmen die drei neuen Weltmeister der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP gemeinsam auf der Zielgeraden Aufstellung für die Fotografen.

Aber lange wird die Nummer 1 nicht auf den Maschinen von Pedro Acosta, Remy Gardner und Fabio Quartararo zu sehen sein. Auch 2022 werden die World Champions wieder mit ihren angestammten Startnummer 37, 87 und 20 aufmarschieren.

Denn Pedro Acosta und Remy Gardner steigen in die nächsthöhere Klasse auf und können dort die Nummer 1 nicht herzeigen. Das wäre eine Irreführung der Zuschauer.

In der MotoGP-Klasse traten in den letzten 15 Jahren nur drei World Champions mit der Nummer 1 an: Nicky Hayden 2007 bei Repsol-Honda, Jorge Lorenzo 2011 auf der Yamaha und Casey Stoner 2012 bei Repsol-Honda.

Yamaha-Star Fabio Quartararo hatte gleich nach seinem Titelgewinn angekündigt, dass er seine Startnummer 20 beibehalten wird.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.