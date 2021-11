Jorge Martin: Freude über «Rookie of the year»-Titel

Seine gesundheitlichen Probleme ließ sich Jorge Martin auf der Strecke nicht anmerken. Er krönte seine erste Saison in der Königsklasse mit P2 beim Saisonfinale in Valencia. Somit ist er der beste Neuling der Saison.

Das Interview bei Matt Birt von MotoGP.com sagte Jorge Martin ab. Auch bei der Pressekonferenz fehlte der Spanier nach seinem zweiten Platz beim Saisonfinale in Valencia. Das Team ließ ausrichten, dass dem Pramac-Piloten nicht wohl sei.

Auf der Strecke ließ sich Martin wenig anmerken. Er führte lange Zeit das Rennen an und musste am Ende nur Francesco Bagnaia passieren lassen. Ducati-Markenkollege Jack Miller hielt er in Schach. Den «Rookie of the year»-Titel hatte er somit sicher. Am Ende landete er in dieser Wertung neun Punkte vor Enea Bastianini.

In der Pressemitteilung des Teams sagte Martin: «Ich hätte mir nichts Besseres erhoffen können, wir haben ein wichtiges Podium in einem für mich sehr schwierigen Rennen erreicht.»

Martin hatte nach einem schweren Sturz beim ersten Rennen in Portimao einen Eingriff, bei dem drei Knochenbrüche operiert wurden. Einige Rennen verpasste er. Auch deswegen sagte er mit Blick auf die gesamte Saison: «Es war ein unglaubliches Jahr, mit Höhen und Tiefen. Aber wir sind gestärkt daraus hervorgegangen. Ich möchte mich bei meinem Team, Ducati und meiner Familie für die Unterstützung bedanken.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.