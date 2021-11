Fabio Quartararo: Alle sagten, ist kein Ducati-Kurs

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo hat die Saison in Valencia mit einem fünften Platz abgeschlossen. Er will nun seinen Titelgewinn genießen, allerdings bereitet ihm die Stärke von Ducati Sorgen.

Eigentlich könnte Fabio Quartararo die Saison mit einem guten Gefühl beenden. Den Weltmeistertitel hat der Franzose schon seit Wochen in der Tasche, doch seither läuft es nicht nach mehr rund. In Valencia belegte er den fünften Rang.

Besonders große Sorgen macht er sich wegen des starken Ducati-Auftritts. «Jeder hat vor dem Wochenende gesagt, dass das keine Strecke für Ducati sein wird. Jetzt sind wir schlauer, sie haben die Plätze 1 bis 3 belegt. Bei Ducati hat man einen Riesenschritt gemacht und das macht mir Angst, wenn ich an die nächste Saison denke. Ich habe gerade viele Gedanken in meinem Kopf, dabei sollte ich Yamaha arbeiten lassen. Sie wissen, was zu tun ist und ich sollte meinen WM-Titel genießen», sagte Quartararo.

Er hatte Francesco Bagnaia, Jorge Martin und Jack Miller nichts entgegenzusetzen und auch gegen Joan Mir hatte er letztendlich das Nachsehen. «Ich war am Maximum, aber wir sind hier an unsere Grenzen gestoßen. Es ist schwierig nachzuvollziehen. Ducati war besser in den Kurven, sie haben mehr Motorkraft und daran müssen wir arbeiten», fügte Quartararo an.

Ihm ist der direkte Austausch mit den Werksmitarbeitern in Japan wichtig und am Ende konnte er doch etwas Positives mitnehmen: «Wir haben Schwachstellen, aber auch Stärken und ich habe mich nicht wirklich gut gefühlt und konnte trotzdem den fünften Platz einfahren. Mehr ging aber nicht. Ich spreche mit Yamah und denke, wir werden eine Lösung finden. Es sollte uns in der nächsten Saison wieder leichterfallen, um das Podest zu kämpfen.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.