Enea Bastianini (Ducati/8.): «Ungleiche Waffen»

Avintia-Ducati-Pilot Enea Bastianini zog beim Saisonfinale in Valencia im Kampf um den Titel des besten MotoGP-Rookies 2021 gegen seinen Markenkollegen Jorge Martin den Kürzeren.

Das sechste Top-10-Ergebnis in Serie reichte Enea Bastianini am Ende nicht, um die knappe Führung in der Wertung der besten Rookies zu verteidigen. Dafür war Pole-Setter Jorge Martin als Zweiter einfach zu stark. Der Spanier schnappte sich neun Punkte vor Bastianini den neunten WM-Gesamtrang. Mit einer weiteren Aufholjagd von Startplatz 18 durfte der Italiener trotzdem zufrieden sein.

Selbes galt für seine erste Saison in der Königsklasse, immerhin sammelte der Moto2-Weltmeister des Vorjahres zwei Podestplätze und landete auf WM-Rang 11. «Es war eine unglaubliche Saison, wir haben gute Dinge und schöne Rennen gezeigt», bestätigtet er. «An diesem Sonntag lief es am Ende auch ziemlich gut, aber es bleibt ein bisschen Enttäuschung wegen des Samstags, denn es hätte anders laufen können. Wir hatten aber eine großartige Pace und gaben alles. Ich sah die anderen vor mir, wir war aber leider wirklich am Limit.»

Mit Blick auf den im letzten Rennen verlorenen Kampf um den Titel «Rookie of the Year» ergänzte Bastianini: «Leider war es gegen Jorge kein Kampf mit gleichen Waffen, aber wir waren dran und machten ihm Druck… Insgesamt war es gut, ich bin zufrieden.»

Zur Erinnerung: Der Avintia-Fahrer steuerte eine Desmosedici GP19, sein Markenkollege saß bei Pramac Racing auf der 2021er-Ducati. «Es war nicht einfach, aber wir waren nah dran. Dass es so vor mir verpufft, nervt mich ein bisschen. Ich bin zufriedener mit dem Rennen als mit dem Rest», fasste die «Bestia» zusammen.

Selbst auf den zehnten Gesamtrang fehlten am Ende nur vier Zähler. «Wir waren nahe dran, aber es geht schon in Ordnung so», bekräftigte der 23-jährige Italiener, für den bei Gresini Ducati für die kommende Saison eine GP21 und damit wieder kein aktuelles Modell vorgesehen ist. Zumindest Updates soll es aber geben.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.