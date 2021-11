Jorge Martin: Von Punta Cana auf den OP-Tisch

Jorge Martin, der beste Rookie der abgelaufenen MotoGP-Saison, freut sich nach einem erfolgreichen Jerez-Test auf den Urlaub mit seiner Pramac-Ducati-Crew. Im Dezember steht aber auch ein Eingriff an.

Nicht nur die Ducati-Werkfahrer, auch die Pramac-Jungs testeten in Jerez fleißig 2022er-Komponenten. «Die Werksfahrer haben beide jeweils alle neuen Teile, ich und Zarco müssen sie uns teilen, aber unsere Stimme ist sicherlich wichtig, Gigi [Dall’Igna] kommt auch immer in unsere Box. Der Test war super gut, ich probierte viele unterschiedliche Dinge aus und bis auf ein Mapping war alles besser. Wir schauten auch gar nicht auf die Rundenzeiten, es ging einfach darum zu verstehen, ob es besser war oder nicht – und es war besser.»

Testete der «Rookie of the Year» also auch den neuen Motor und die neue Verkleidung? «Am Donnerstag testete ich die neue Verkleidung, am Freitag das neue Bike. Die Verkleidung ist viel besser, ich würde aber gerne beides zusammen testen. Denn ich glaube, das wäre ein großer Fortschritt. Trotzdem ist alles positiv, ich habe das Gefühl, dass uns ein Fortschritt gelungen ist. Das ist so wichtig.»

Wo sah der Pramac-Ducati-Jungstar den größten Fortschritt? «Ich glaube, bei der Verkleidung. Wir können schneller einlenken und der Kurvenspeed ist besser. Das ist eine große Verbesserung für die Zukunft, denn normalerweise liegt unsere Schwäche im Kurveneingang, das wird viel besser sein.»

Nach seinem Horror-Sturz im ersten Portimão-GP musste sich der Spanier unter anderem an der rechten Hand operiern lassen, im Winter steht ein weiterer Eingriff an: «Was meine körperliche Verfassung anbelangt, fühle ich mich großartig. Mit dem Bein ist es inzwischen perfekt, dank der neuen Akupunktur-Therapie. Ich muss nur ein paar Platten entfernen lassen, die mich ein bisschen stören. Am 14. Dezember unterziehe ich mich daher bei Dr. Mir einer Operation. Für nächstes Jahr werden wir bereit sein.»

Zuvor geht es vom 4. bis 9. Dezember aber noch mit seiner Pramac-Crew in die Dominikanische Republik. «Und ich bezahle, das ist klar», lachte Martin. Denn er hatte nach der Sommerpause in Österreich versprochen, dass er seine Mannschaft im Falle eines weiteren Podestplatzes nach Punta Cana einladen würde – und wenige Tage später gewann er beim ersten Spielberg-GP sogar sein erstes MotoGP-Rennen.

MotoGP-Test Jerez, 19. November:

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,452 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,551

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

5. Viñales, Aprilia, + 0,750

6. Mir, Suzuki, + 0,762

7. Nakagami, Honda, + 0,800

8. Bastianini, Ducati, + 0,826

9. Miller, Ducati, + 0,845

10. Alex Márquez, Honda, + 0,888

11. Brad Binder, KTM, + 1,070

12. Marini, Ducati, + 1,153

13. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

14. Oliveira, KTM, + 1,213

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,228

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

17. Zarco, Ducati, + 1,288

18. Martin, Ducati, + 1,563

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

26. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069



* = MotoGP-Rookie

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie