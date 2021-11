Alex Rins (Suzuki): «Müssen an Aerodynamik arbeiten»

Alex Rins mit einer veränderten Verkleidung an der GSX-RR

Suzuki-Pilot Alex Rins sah beim Jerez-Test Fortschritte, mit der Verkleidung war er aber noch nicht zufrieden. Mit der viel diskutierte Teammanager-Frage beschäftigt er sich im Hinblick auf die MotoGP-WM 2022 weniger.

Den Freitag beendete Alex Rins auf Rang 3, in der kombinierten Zeitenliste des letzten Tests vor der Winterpause schloss er auf dem sechsten Platz ab. «Am Freitag lief es gut, auch wenn es schade war, dass es so windig war. Das machte es ein bisschen schwieriger, die Dinge zu testen. Trotzdem fühlte ich mich auf dem Motorrad recht gut», berichtete er. «Wir probierten unterschiedliche Verkleidungen aus, das funktionierte ziemlich gut. Es hatte aber nicht den großen Effekt, den wir erhofft hatten. Es ist aber okay und es sieht danach aus, dass wir für nächstes Jahr ein gutes Paket zusammenstellen.»

Wesentliches Element ist dabei der neue Motor. Bringt das 2022er-Triebwerk die erhoffte Steigerung? «Ja, im Moment schon», bestätigte der Suzuki-Werksfahrer. «Der Motor funktioniert gut und hat etwas mehr Power. Wir müssen aber noch an der Aerodynamik arbeiten. Sie arbeiteten schon hart, um diese neuen Teile zu bringen, mal sehen, ob wir in Malaysia noch etwas anderes bekommen können.»

Suzuki bot neben den Werksfahrern auch zwei Tage lang Testfahrer Sylvain Guintoli auf. «Sylvain hier in Jerez zu haben, ist eine gute Sache. Ich unterhielt mich mit ihm und unsere Kommentare zum neuen Chassis und dem neuen Motor sind dieselben. Das bedeutet, dass wir in die gleiche Richtung gehen, was wichtig ist», betonte Rins.

Abgesehen von den technischen Entwicklungen an der GSX-RR wird im Suzuki Ecstar Team eine personelle Veränderung erwartet, 2022 soll es wieder einen Teammanager geben. «Ich weiß nicht, wer es werden könnte», winkte Rins ab. «Ich habe größere Probleme, für mich geht es darum, das Motorrad zu verbessern. Ich glaube, dass wir für nächstes Jahr jemanden bekommen werden, aber um ehrlich zu sein, ich frage gar nicht danach. Ich frage mehr nach einer besseren Verkleidung», lachte der 25-jährige Spanier.

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie