MotoGP-Rookie Bezzecchi: Support von Bagnaia & Marini

Marco Bezzecchi ist zufrieden mit seinem ersten MotoGP-Test. Valentino Rossi war in Jerez zwar nicht zur Unterstützung dabei, dafür kann der VR46-Ducati-Rookie auf Pecco Bagnaia und Luca Marini zählen.

In Jerez gab Marco Bezzecchi in der vergangenen Woche sein MotoGP-Debüt, Tipps von Mentor Valentino Rossi gab es dafür übrigens keine. «Vale ist direkt nach Valencia in den Urlaub gefahren und ich wollte ihn auch nicht stören», meinte der Rookie dazu.

Hat «Bez» dafür schon einen Plan, wie er im Winter möglichst viel von seinen VR46-Kumpels und Markenkollegen Francesco «Pecco» Bagnaia und Luca Marini erfahren kann? «Darauf muss ich gar nicht lange drängen», winkte er ab. «Wenn ich Unterstützung brauche, kann ich immer auf sie zählen, auf Pecco und Luca. Während der Testtage unterhielten wir uns auch schon oft, vor allem beim Abendessen, Pecco kam da manchmal auch mit uns mit. Wir redeten schon ein bisschen, aber wenn man meinen Level betrachtet, dann können sie mir im Moment zwar alles Mögliche sagen, es ist aber nicht so einfach – da gilt es vorher noch einen ziemlichen Schritt zu machen.»

«Ich bin aber glücklich mit dem zweiten Testtag, wenn man sich die Daten im Vergleich mit denen von Luca anschaut, dann ist da natürlich noch rund eine Sekunde Unterschied, aber ich muss sagen, ich war sehr zufrieden damit», warf der Dritte der Moto2-WM 2021 ein. «Um auf die Frage zurückzukehren: Wenn ich ein paar Tipps brauche, muss ich gar nicht lange drum bitten – zum Glück.»

Von MotoGP-Vizeweltmeister Bagnaia gab es nach dem Test schon Lob für die Ducati-Neulinge Bezzecchi und Di Giannantonio, vor allem mit Blick auf die Bremsphase. «Das ist am Ende die Stärke der Ducati», meinte Bez dazu. «Die Anpassung war nicht einfach, aber es war schön. Die Schwierigkeit bestand zu Beginn ein bisschen in den Carbon-Bremsen, aber ich muss sagen, ich komme ziemlich gut zurecht. Für das Einlenken fehlt mir aber noch ein bisschen Vertrauen in die Front. Da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend – aber ich bin zufrieden», bekräftigte der VR46-Ducati-Pilot, der 2,4 Sekunden auf die Bagnaia-Bestzeit einbüßte.

MotoGP-Test Jerez, 19. November:

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,452 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,551

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

5. Viñales, Aprilia, + 0,750

6. Mir, Suzuki, + 0,762

7. Nakagami, Honda, + 0,800

8. Bastianini, Ducati, + 0,826

9. Miller, Ducati, + 0,845

10. Alex Márquez, Honda, + 0,888

11. Brad Binder, KTM, + 1,070

12. Marini, Ducati, + 1,153

13. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

14. Oliveira, KTM, + 1,213

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,228

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

17. Zarco, Ducati, + 1,288

18. Martin, Ducati, + 1,563

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

26. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069



* = MotoGP-Rookie

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064