Valentino Rossi: Der Liebesbrief seiner Yamaha M1

Yamaha ließ Superstar Valentino Rossi knapp zwei Wochen nach seinem letzten MotoGP-Auftritt noch einmal hochleben: Beim «One Last Lap»-Event auf der EICMA in Mailand wurde auch ein emotionales Video gezeigt.

Seit 2004 war Valentino Rossi – mit Ausnahme des zweijährigen Intermezzos bei Ducati 2011 und 2012 – bei Yamaha zu Hause. In 16 gemeinsamen Jahren, 15 davon im Werksteam, sammelte der «Dottore» vier MotoGP-Titel, 56 GP-Siege und 142 Podestplätze.

Als «Vale» nach sieben Jahren erstmals bei Yamaha Abschied nahm, hinterließ er einen öffentlichen, handgeschriebenen Brief, in dem er «vom Ende einer prächtigen Liebesbeziehung» sprach. Den Rücktritt des 42-jährigen Superstars nahm nun sein langjähriger Arbeitgeber zum Anlass, um einen imaginären Liebesbrief der M1 für ihren Valentino zu veröffentlichen:

Ich erinnere mich an den Samstag, 24. Januar 2004, als wäre es gestern gewesen.

Unser erstes Date in Malaysia.

Ich hatte so lange auf jemanden wie dich gewartet.

Ich war aufgeregt, aber es war für beide von uns Liebe auf den ersten Blick.

Ich wusste sofort, dass unser Verhältnis ein besonderes sein würde.

Es war nicht zu leugnen, dieser einmalige Funke sprang über und all die Puzzleteile fügten sich einfach zusammen.

Ich werde nie vergessen, wie wir 2004 in Welkom im Gras neben der Strecke stehenblieben.

Nur wir zwei, und uns wurde klar, dass du und ich zusammengehörten – und das war erst der Anfang.

Wir gewannen gemeinsam vier MotoGP-Titel und 56 Rennen.

Wir erfreuten Millionen von Menschen rund um den Globus und schufen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben werden.

Wir schrieben Geschichte, weil wir als ein Ganzes arbeiteten und das Beste aus unserem Gegenüber herausholten.

Du hast mich wieder stark gemacht.

Du hast dafür gesorgt, dass ich wieder respektiert wurde.

Dass ich wieder geliebt wurde.

Nur du, Valentino, hattest die Macht, das zu tun.

Und ich vertraute dir vollkommen.

Ich unterstützte dich mit ganzem Herzen.

Ich kämpfte all deine Kämpfe mit dir.

Nur ich schaffte es, den Motorradsport für dich bis zum Schluss aufregend zu machen.

Von unserem ersten Kuss in Welkom bis zu unserem letzten Tanz in Valencia in diesem Jahr, wir erlebten so viele außergewöhnliche Abenteuer.

Und unsere besonderen Trips nach Laguna Seca im Jahr 2008 oder Catalunya 2009.

Keiner hatte damals solche Moves im Repertoire wie wir, nicht wahr?

Und Assen 2009, als ich dir half, dein 100. Rennen zu gewinnen.

Das war magisch!

Ich habe dich in deiner unglaublichen Karriere 16 Jahre lang getragen.

Du hast mich aber auch in deinem Herzen getragen.

Von Mugello bis Motegi, von Silverstone bis Sepang und von Barcelona bis Buriram, wir waren immer füreinander da.

Ich gab alles für dich, wie du für mich.

Was ich immer wie einen Schatz bewahren werde, sind unsere Gespräche in der Startaufstellung.

Du und ich gegen den Rest der Welt.

Du und ich, «Ride or Die».

Aber, leider, finden auch die wundervollsten Liebesgeschichten ein Ende.

Valentino, du bist ein Teil von mir.

Ein Teil meiner Geschichte.

Ein Teil von dem, was ich heute bin und noch lange sein werde, auch nachdem sich unsere Wege getrennt haben.

Unsere Verbindung hat etwas wahrlich Besonderes und ich werde dich mehr vermissen, als du dir je vorstellen kannst.

Grazie, Valentino.



In Liebe,



Deine YZR-M1