Bonora (Aprilia): «Müssen noch einen Schritt machen»

Aprilias Race Manager Paolo Bonora zieht nach der Saison 2021 und dem ersten Podestplatz für den Hersteller aus Noale in der MotoGP-Ära eine durchwegs zufriedene Bilanz. Für die Bestnote reicht es aber noch nicht.

Aleix Espargaró fuhr im Juni auf dem Sachsenring von Startplatz 3 los, damit stand erstmals seit Phillip Island 2000 (damals noch mit der Zweizylinder-500-ccm-Zweitakt-Maschine) wieder eine Aprilia in der ersten Startreihe der «premier class».

Beim Silverstone-GP im August bescherte der Spanier dem Hersteller aus Noale schließlich den lang ersehnten Podestplatz, den ersten überhaupt für Aprilia in der MotoGP-Ära und gleichzeitig das erste Top-3-Ergebnis in der Königsklasse seit Jeremy McWillams, der in der Saison 2000 zweimal Dritter war.

Paolo Bonora spricht im Rückblick mit motogp.com von «einem unglaublichen Ergebnis, gefolgt vom vierten Platz in Aragón. Wir sind als Team sehr glücklich darüber», unterstrich Aprilias Race Manager. Gleichzeitig räumte er nach einem etwas schwächeren Saisonfinale aber auch ein: «Unser Motorrad verfügt über positive Aspekte, aber wir müssen uns auch weiterhin verbessern, um mit den anderen [Herstellern] zu kämpfen, was in einer so konkurrenzfähigen Klasse wie der MotoGP schwierig ist.»

Am Ende stand bei Aleix Espargaró der achte WM-Rang zu Buche. Neuzugang Maverick Viñales, der nach viereinhalb Yamaha-Jahren in Aragón sein erstes Rennen auf der RS-GP bestritt, fuhr beim zweiten Misano-GP als Achter erstmals in die Top-10.

«Espargaró ist seit vielen Jahren unsere Referenz, wir sind im Moment sehr zufrieden mit ihm. Er ist mental in einer guten Position, er fühlt sich sehr gut im Team und wir sind sehr happy mit ihn», unterstrich Bonora. Im Falle von Viñales seien die gemeinsamen Rennen der abgelaufenen Saison eine Art gegenseitiger Testlauf gewesen: «Wir versuchen, auf seinen Fahrstil zuzugehen und den Weg zu finden, die beste Performance zu erreichen. Er kommt von einem anderen Motorrad, das im Vergleich zu unserem ziemlich anders ist, daher gehen wir Schritt für Schritt auf seine Wünsche ein.»

Wie würde Bonora die Aprilia-Saison auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? «Ich gebe uns eine 8, weil wir uns weiter verbessern müssen. Ich kann nicht 10 sagen, denn das würde bedeuten, das wir ein Rennen gewinnen. Im Moment kämpfen wir darum, jedes Mal in den Top-10 zu sein – und in den Top-5, wenn wir uns wohl fühlen. Um ein Rennen zu gewinnen, müssen wir aber einen Schritt machen», bekräftigte er.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.