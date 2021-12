Takaaki Nakagami: «Das ändert man nicht an einem Tag»

Eigentlich wollte LCR-Honda-Pilot Taka Nakagami 2021 endlich das Podest erklimmen, stattdessen blickt er auf die zweitschlechteste Saison seiner MotoGP-Karriere zurück. Lucio Cecchinello machte einen Grund aus.

2021 erlebte Takaaki Nakagami «einfach eine schwierige Saison». Tatsächlich waren die Erfolgserlebnisse dünn gesät: Bestes Ergebnis des Japaners war zwar ein vierter Platz in Jerez, in insgesamt 18 Grand Prix schaffte er es allerdings nur sieben Mal in die Top-10. Im Gegenzug schrieb er fünf Mal sogar einen Nuller. In der Endabrechnung bedeutete das WM-Rang 15 – nur in seinem Rookie-Jahr in der Königsklasse war «Taka» als 20. schlechter platziert.

Dabei blitzte sein Speed immer wieder auf, so beendete Nakagami das Warm-up in Austin und Misano-2 jeweils mit Bestzeit. «Taka fand ein sehr gutes Gefühl zum Bike. Es ist ziemlich beeindruckend, wie schnell er sein kann», unterstrich Lucio Cecchinello. Gleichzeitig hielt der LCR-Boss aber auch fest: «Leider sahen wir, dass Taka seine Fähigkeit verbessern muss, mit dem Druck umzugehen. Wenn man zurückdenkt: Auch im Vorjahr in Aragón, als wir auf der Pole-Position standen, stürzte Taka nach wenigen Kurven. Er muss definitiv an sich selbst arbeiten, um besser mit dem Druck umgehen zu können.»

«Ich möchte es auch für mich verändern», stimmte Taka seinem Teamchef zumindest teilweise zu. Denn er weiß: «Wir haben den Speed, aber wir konnten es am finalen Ergebnis nicht zeigen. Das ist das Hauptproblem. Natürlich ist es nicht der einzige Grund, dass ich unter Druck bin und dann stürze… Es ist ein Grund, aber es gibt es viele Gründe», betonte der Honda-Pilot.

Sicher ist vor seiner fünften Saison in der Königsklasse: «Wir müssen für nächstes Jahr stark sein. Aber diese Sache verändert man nicht an einem Tag oder in einer Woche, wir müssen uns die Zeit nehmen. Ich habe ein paar Ideen und wir arbeiten im Hintergrund», versicherte der 29-jährige aus Chiba. Näher ins Detail wollte er aber nicht gehen.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.