MotoGP und weitere Highlights auf dem Red Bull Ring

2022 macht der Red Bull Ring das Dutzend voll: In der zwölften Saison gastieren einmal mehr die Top-Rennserien des internationalen Motorsports im steirischen Murtal – angeführt von den Königsklassen.

«Winter am Ring» zum Aufwärmen. Von 17. Dezember bis 27. Februar wird am Red Bull Ring mit PS-Unterstützung unter der Anleitung professioneller Instruktoren Schnee aufgewirbelt. Die Auswahl reicht von Erlebnisrunden und Drift Sessions im Driving Center mit einem Porsche 718 Cayman S oder einem KTM X-Bow bis hin zu Offroad-Winter-Trainings mit einem Mitsubishi L200 oder wilden Ritten in Winter-Buggys und auf Schneemobilen. Für Biathleten steht im Fahrerlager eine präparierte Schneefläche zur Verfügung, um an der Schießanlage mit Lasergewehren ins Schwarze zu treffen.

ADAC GT Masters – die Deutsche GT-Meisterschaft. Die Fahrer und Teams des ADAC GT Masters können es 2022 kaum erwarten und ziehen ihr Österreich-Rennwochenende vom Stammplatz der letzten Jahre auf 20. bis 22. Mai vor. Die Deutsche GT-Meisterschaft bestreitet damit in der Steiermark das zweite von sieben Rennwochenenden. Mit Traumautos von Audi, BMW, Corvette, Mercedes oder Porsche kämpfen die Piloten um den Titel. Das ADAC GT Masters ist nicht nur die Rennserie mit den bislang meisten Einsätzen am Red Bull Ring, sondern bietet den Fans zahlreiche Partnerserien und rot-weiß-rote Local-Heroes, die auf Heimsieg getrimmt sind.

Frühbucherbonus für den «Holiday Grand Prix» der Formel 1. Zwei Doppel-Grands-Prix der Formel 1 auf dem Red Bull Ring in zwei aufeinanderfolgenden Saisonen sind in die Geschichte des Motorsports eingegangen. 2022 steht wieder eine exklusive Ausgabe des «Formula 1 Großer Preis von Österreich» auf dem Plan. Am Spielberg herrscht große Zuversicht, dass einem Comeback des «Holiday Grand Prix» mit atemberaubender Fankulisse und umfangreichem Rahmenprogramm nichts im Weg steht. Die Fans werden die Superstars des internationalen Rennsports wieder hautnah im Herzen der Steiermark erleben.



Die insgesamt 11. Auflage der Königsklasse auf dem Red Bull Ring geht von 8. bis 10. Juli 2022 über die Bühne. Motorsport-Freunde, die sich bis 31. Dezember unter www.redbullring.com Tickets sichern, kommen in den Genuss von minus 15 Prozent auf den Verkaufspreis (ausgenommen «VIP Bereich»).

MotoGP mit KTM-Hattrick beim Heimrennen auf dem Red Bull Ring? Nach Miguel Oliveira 2020 bescherte Brad Binder den österreichischen Anhängern 2021 den zweiten MotoGP-Heimsieg des rot-weiß-roten Rennstalls von KTM – mit einem furiosen Regenritt auf Slicks. Nicht weniger furios feiern die Fans seit 2016 unvergessliche Rennwochenenden auf und rund um den Spielberg. Der nächste Termin steht bereits fest: Der «Motorrad Grand Prix von Österreich» ist für den 19. bis 21. August angesetzt. Echte Fans sollten sich das nächste Zweirad-Volksfest im Murtal nicht entgehen lassen und sich Tickets sichern!

Zweite DTM-Saison mit GT3-Boliden. Nach einer zweijährigen Auszeit ist die DTM in der vergangenen Saison wieder nach Österreich zurückgekehrt. Auf die nächsten zwei Rennen der hochkarätigen Serie mit rassigen GT3-Sportwagen auf dem Red Bull Ring dürfen sich die Fans am Wochenende von 23. bis 25. September 2022 wieder freuen. Der bewährte Faktor der DTM-DNA – ein Pilot pro Auto – gemixt mit einer großen Markenvielfalt, klingenden Namen bei den Piloten und mit den «DTM Formation Starts» bietet den Fans jede Menge Renn-Action. Attraktive Partnerserien und ein vielfältiges Rahmenprogramm runden das herbstliche PS-Paket am Spielberg ab.

Volles Paket für internationalen Top-Motorsport mit «Season Pass 2022». PS-Fans, die im Sommer 2022 die besten Rennserien der Welt und Europas an einem Ort hautnah erleben wollen, sind auf dem Red Bull Ring genau richtig. Mit dem «Season Pass» in der Hand ist der Weg frei zu den Königsklassen des Motorsports – Formel 1 und MotoGP – sowie zur DTM und zum ADAC GT Masters.



Mit diesem Allround-Ticket ist für Pass-Inhaber in der Variante «Premium» ein Tribünen-Fixplatz auf der überdachten Start-Ziel-Tribüne samt Parkplatz reserviert, und in der Variante «Standard» ein Stehplatz bei Formel 1 und MotoGP sowie ein zugewiesener Sitzplatzbereich bei der DTM und freie Sitzplatzwahl beim ADAC GT Masters.

RED BULL RING EVENT-HIGHLIGHTS 2022*

17. Dezember – 27. Februar: Winter am Ring

20. – 22. Mai: ADAC GT Masters

08. – 10. Juli: Formula 1 Großer Preis von Österreich 2022

19. – 21. August: Motorrad Grand Prix von Österreich 2022

23. – 25. September: DTM



*Änderungen vorbehalten



Alle Informationen zu den Events gibt es unter www.redbullring.com.