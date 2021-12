Jorge Martin operiert: Metall erfolgreich entfernt

Pramac-Ducati-Star Jorge Martin unterzog sich am heutigen Donnerstag in Barcelona wie geplant einer Operation, um das nach seinem Horror-Crash von Portimão eingesetzte Metall wieder entfernen zu lassen.

Am ersten Trainingstag des Portugal-GP auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» hatte sich Jorge Martin am 16. April dieses Jahres bei einem heftigen Abflug in Kurve 7 gleich acht Knochenbrüche zugezogen. Fünf Tage später fixierten Dr. Xavier Mir und sein Team in Barcelona in einer dreifachen Operation die Brüche am Mittelhandknochen des rechten Daumens, am rechten Fußknöchel und am linken Schienbeinkopf operativ.

Am heutigen Donnerstag kehrte der 23-jährige Spanier wie bereits beim Jerez-Test angekündigt auf den OP-Tisch des «Hospital Universitari Dexeus» zurück, um die im April eingesetzten Platten und Schrauben entfernen zu lassen. «Weil sie ein wenig Schmerzen verursachten und ich damit Mühe hatte», erklärte Martin.

Der beste Rookie der abgelaufenen MotoGP-Saison meldete sich nach dem erfolgten Eingriff bereits über seine Social-Media-Kanäle aus dem Krankenhaus, die Operation ist gut verlaufen. «Ich fühle mich großartig und freue mich auf 2022», ließ er seine Fans wissen.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.