Die besten Bilder 2021: Stefan Bradl in HRC-Farben

Protagonist des MotoGP-Jahresrückblicks von SPEEDWEEK.com ist heute Stefan Bradl: Die Wahl fiel auf ein Foto in den traditionellen HRC-Farben beim Spanien-GP 2021 in Jerez.

Zum Abschluss des Jahres baten wir Fritz Glänzel darum, die Saison 2021 noch einmal Revue passieren zu lassen und seine «Bilder des Jahres» für einen Rückblick der etwas anderen Art herauszufiltern. In der Auswahl des renommierten deutschen GP-Fotografen durfte ein Bild von Stefan Bradl natürlich nicht fehlen.

Die Wahl fiel auf ein Bild aus Jerez. Denn: «Es ist interessant durch die Situation und die ‚lange‘ Belichtungszeit von 1/120 sec», erklärt Glänzel dazu, der übrigens mit einer D6 von Nikon und Objektiven von 16 bis 600 mm an den GP-Strecken im Einsatz ist. Die HRC-Farben, die Bradl bei Wildcard-Einsätzen zur Schau stellt, sind optisch ohnehin immer ein Hingucker.

Der inzwischen 32-jährige Bayer verbuchte in der Königsklasse der Motorrad-WM bisher 53 Top-10-Ergebnisse, 2021 kam der Honda-Testfahrer zu fünf Renneinsätzen – dreimal als Ersatz des achtfachen Weltmeisters Marc Márquez im Repsol Honda Team (zweimal in Doha und beim zweiten Portimão-GP) sowie zweimal als HRC-Wildcard-Fahrer (in Jerez und beim ersten Misano-GP).

Bei fünf Antreten punktete der siebenfache GP-Sieger jedes Mal, Saisonbestleistung blieb der elfte Rang beim Auftakt in Katar. Beim Spanien-GP in Jerez, von dem unser Bild des Tages stammt, landete Bradl auf Rang 12.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.