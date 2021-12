Das MotoGP-Jahr in Bildern: Die Alex Rins-Flugshow

Im etwas anderen Jahresrückblick von SPEEDWEEK.com präsentiert uns Fritz Glänzel heute einen nicht alltäglichen Anblick: Suzuki-Werksfahrer Alex Rins hebt auf der «Achterbahn» von Portimão ab.

Der 4,592 km lange und mit 15 Kurven gespickte Berg- und Talkurs des «Autódromo Internacional do Algarve» wird nicht umsonst als Achterbahn bezeichnet. Die maximale Steigung liegt bei 6,2 Prozent, das maximale Gefälle bei 12 Prozent.

Zur Erinnerung: Im Notfall-Kalender der Saison 2020 fand mit Portimão erstmals seit Estoril 2012 wieder ein Portugal-GP Platz. 2021 kam die Reservestrecke an der Algarve gleich zweimal zum Zug und ist nun für 2022 erneut als Europa-Auftakt am 24. April im provisorischen Terminkalender vermerkt.

Für besonders spektakuläre Bilder sorgt die Kuppe am Ausgang von Kurve 8, wo in diesem Fall Alex Rins vor den Augen von SPEEDWEEK.com-Fotograf Fritz Glänzel mit beiden Rädern die Bodenhaftung verlor: «Rins auf der ‚Achterbahn‘ in Portimão: Sehr schwierig! Die Jungs kommen mit hohem Tempo über die Kuppe und heben manchmal ganz kurz ab.»

Höhenflüge in der WM-Tabelle blieben für den Suzuki-Werksfahrer 2021 allerdings aus, vom dritten WM-Rang in der Vorsaison stürzte Rins – im wahrsten Sinne des Wortes – bis auf Platz 13 der diesjährigen Endabrechnung ab. Nur einmal stand der dreifache MotoGP-Sieger als Zweiter in Silverstone auf dem Podest, fünfmal sah er die Zielflagge bei 17 Starts nicht. So kämpfte er auch im ersten Portimão-GP gegen den späteren Weltmeister Fabio Quartararo um den Sieg, bis er sechs Runden vor Schluss im Kiesbett landete.

Einen Grand Prix verpasste der Spanier komplett, denn am Donnerstag vor dem Heimrennen in Montmeló zog er sich bei einem kuriosen Radunfall auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» einen Bruch der Speiche zu. Er war bei der Streckenbesichtigung in das stehende Safety Car gekracht. Zumindest privat lief es für Rins rund, Ende September gaben er und seine Frau Alexandra die Geburt von Söhnchen Lucas bekannt.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.