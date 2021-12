2021: Die letzte MotoGP-Saison von Valentino Rossi

Zum Abschluss unserer Fotoreihe gibt es einen Doppelpack: Valentino Rossi zum Start in seine 26. und letzte WM-Saison und die große MotoGP-Abschiedsparty des «Dottore» vor heimischem Publikum in Misano.

Für den etwas anderen Jahresrückblick von SPEEDWEEK.com baten wir unseren Fotografen Fritz Glänzel, die «Bilder des Jahres» auszuwählen, die sich mit dem Betätigen des Auslösers besonders in sein Gedächtnis gebrannt hatten. Dass Valentino Rossi, der seine beeindruckende MotoGP-Karriere mit Ende der Saison beendete, dabei nicht fehlen durfte, stand außer Frage.



«Vale ist und bleibt mein Idol», verriet Glänzel. «Ich durfte ihn mit der Kamera während seiner gesamten Karriere begleiten.»

Denkwürdige Momente bescherte der neunfache Weltmeister und 115-fache GP-Sieger den Motorsport-Fans mit Sicherheit mehr als einen – und so präsentieren auch wir zum Abschluss des Rückblicks auf die Saison 2021 einen symbolträchtigen Doppelpack.

«Rossi in Katar: Was wird das Jahr für Vale 2021 bringen?»

Mit dem vierten Startplatz begann die Saison von Valentino Rossi im Yamaha-Kundenteam von Petronas SRT noch verheißungsvoll – auch dank ein wenig Schützenhilfe seines Musterschülers Francesco «Pecco» Bagnaia im ersten Qualifying der Saison. Platz 12 im ersten Saisonrennen brachte für Rossi aber schon die erste Enttäuschung.

Im zweiten Katar-GP folgte dann das Debakel: Startplatz 21 bedeutete das bis dahin schlechteste Qualifying-Ergebnis für Valentino Rossi seit dem Beginn seiner GP-Karriere in der 125 ccm Klasse beim Malaysia-GP 1996. Das erste Bild oben zeigt «Vale» in der letzten Startreihe beim Doha-GP am 4. April 2021.



Dabei sollte es allerdings nicht bleiben: Ausgerechnet in seinen Heimrennen in Misano fuhr der 42-jährige Superstar sogar zweimal nur von Startplatz 23 los.

«Rossi in Misano: Der Dottore sagt ‚Ciao‘ und der Helm fliegt ins Publikum.»

Die Ergebnisse würden über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden, betonte Valentino Rossi immer wieder – und so kündigte der Superstar der Szene nach nur einem Top-10-Ergebnis in der ersten Saisonhälfte nach der Sommerpause in Spielberg am 5. August 2021 seinen Rücktritt mit Ende des Jahres an. Mit Platz 8 im verrückten Flag-to-Flag-Rennen lieferte er auf dem Red Bull Ring dann auch die persönliche Bestleistung seiner 26. und letzten WM-Saison ab.

Trotz der dürftigen Ergebnisse setzte Rossi auf der anschließenden Abschiedstournee vor allem emotionale Glanzpunkte – etwa für die großteils gelb gekleideten 35.000 Zuschauer, die am 24. Oktober 2021 dem letzten Heimrennen des «Dottore» auf dem nach Marco Simoncelli benannten Misano World Circuit beiwohnten. Vale hielt in der Auslaufrunde nach dem zehnten Platz im Emilia Romagna-GP vor der Rossi-Tribüne an und ließ sich feiern. Diesen Gänsehautmoment lichtete Fritz Glänzel für SPEEDWEEK.com ab (Bild 2).

Der neunfache Weltmeister ließ sich von der ausgelassenen Stimmung anstecken und warf schließlich sogar den letzten Spezial-Helm seiner MotoGP-Karriere in die Menge. Das überwiegend gelbe Design mit dem großen Herz, das wie immer aus der Feder von Aldo Drudi stammte, war als Dankeschön an seine treuen Anhänger gedacht.

Ein glücklicher Fan stand goldrichtig: Michele aus Fabriano nahm das einzigartige Exponat mit nach Hause und bekam anschließend sogar eine Einladung auf Rossis Ranch, wo Vale sich noch mit einem Autogramm auf dem Helm verewigte.

Der neue Besitzer kündigte gegenüber italienischen Medien übrigens schon an, dass er das gute Stück, dass er niemals verkaufen werde, am liebsten auch mit anderen Fans teilen möchte. Wie er das anstellen will, ist allerdings noch nicht bekannt.

Die Bilanz von Valentino Rossi in der Motorrad-WM:

1996: WM-9. auf Aprilia 125, 111 Punkte, ein GP-Sieg

1997: WM-1. auf Aprilia 125, 321 Punkte, elf Siege

1998: WM-2. auf Aprilia 250, 201 Punkte, fünf Siege

1999: WM-1. auf Aprilia 250, 309 Punkte, neun Siege

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei Siege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 241 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-6. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg

2021: WM-18. auf Yamaha 1000, 44 Punkte, kein Sieg