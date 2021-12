Gigi Dall'Igna: «Yamaha ist der größte Konkurrent»

Gigi Dall'Igna gilt als Mastermind im MotoGP-Fahrerlager. Zahlreiche Innovationen stammen aus seiner Feder. Der Ducati-Rennchef spricht im Interview nun aber auch über die Konkurrenten und Fabio Quartararo.

Gigi Dall'Igna ist der wohl größte Tüftler in der MotoGP-Klasse. Mit zahlreichen Innovationen bringt er die Konkurrenten von Ducati in Nöte. Das Ergebnis: Der Hersteller aus Borgo Panigale holte die Team- und die Konstrukteurs-WM. In der Fahrerwertung hatte aber Fabio Quartararo die Nase vorn.

Deshalb ist die Frage auch erlaubt: Sah Mastermind Dall'Igna schon einmal bei den Rivalen etwas, das er kopieren wollte? «Das Seamless-Getriebe, das Honda einführte, war zum Beispiel eine sehr gute Idee», findet der Italiener. «Es ist aber immer schwer, über die anderen Werke zu sprechen, aber ich denke, dass im Moment Yamaha der größte Konkurrent ist. Mit Fabio Quartararo haben sie einen sehr guten Fahrer.»

Allerdings droht Yamaha ein ähnliches Schicksal wie Honda, denn Honda war zuletzt von Marc Márquez abhängig und Yamaha muss darauf achten, dass der Franzose nicht allein die Fahne hochhalten muss. «Sie haben den Titel gewonnen, das gibt ihnen recht», sagt Dall'Igna.

Über die eigene Arbeit sagt er: «Wir haben unseren Job gemacht. Wir waren auch in diesem Jahr wieder konkurrenzfähig und das ist für eine Marke sehr wichtig. Das gilt nicht für die Fans, für mich und die Fahrer, denn da zählt nur die Fahrer-WM. Aber als Hersteller jahrelang zur Spitze zu gehören, ist auch eine Menge Wert.»

Die Zufriedenheit lässt sich übrigens auch in Zahlen ausdrücken: Nur vier Mal stand keine Desmosedici auf dem Podest. Elf Pole-Positions gingen an die Roten und in der WM-Wertung landeten mit Francesco Bagnaia (P2), Jack Miller (P4) und Johann Zarco (P5) gleich drei Piloten unter den Top 5. Mit Jorge Martin schaffte es noch ein Rookie unter die besten zehn Fahrer der Welt. Der ganz große Wurf blieb aber aus und deswegen geht das Tüfteln bei Dall'Igna auch in der Winterpause weiter.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.