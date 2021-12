Neuer Titelsponsor: Rossis Mooney VR46 Racing Team

Die erhofften Millionen von Tanal Entertainment kamen nie in Tavullia an, dafür präsentiert der Rennstall von Valentino Rossi jetzt einen neuen Titelsponsor für die Teams in der MotoGP- und Moto2-WM.

Im August war noch von 18 Millionen Dollar die Rede, die «Tanal Entertainment Sport & Media» an VR46 überweisen sollte. Gleichzeitig zeichnete sich aber schon ab, dass die monatelang angekündigte Aramco-Sponsorship ein Märchen aus 1001 Nacht bleiben würde.

Bei den Testfahrten in Jerez am 18. und 19. November, dem ersten offiziellen Termin des neu geformten Rossi-Teams in der MotoGP-WM, trat der Rennstall um Luca Marini und Marco Bezzecchi ohne Titelsponsor als «VR46 Racing Team» auf.

Am heutigen Donnerstag präsentierte VR46 schließlich «Mooney» als neuen Namensgeber und Hauptsponsor. Demnach wird das Team in der MotoGP- und Moto2-WM offiziell «Mooney VR46 Racing Team» heißen. Das wird sich auch auf den Motorrädern und den Lederkombis der Fahrer widerspiegeln, hieß es in der kurzen Ankündigung. Weitere Informationen zum Abkommen sollen am kommenden Montag, 3. Januar veröffentlicht werden.

Mooney ist ein Anbieter für Proximity Banking & Payments, eigenen Angaben zufolge der größte in Italien. Hinter dem 2020 gegründeten Unternehmen, das eine Reihe von Zahlungsdiensten (für Telefon- und Stromrechnungen, Prepaid-Karten, Überweisungen usw.) anbietet, stehen SisalPay und Banca 5 von der italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo.