Hervé Poncharal: Kundenteam kann Weltmeister stellen

Tech3-KTM-Teambesitzer Hervé Poncharal ist mit Blick auf die Leistungsdichte in der heutigen MotoGP-Klasse überzeugt, dass nicht nur ein Werksfahrer den WM-Titel holen kann.

Als Yamaha-Satellitenteam trat die französische Tech3-Mannschaft 2001 mit Olivier Jacque und Shinya Nakano, 2000 Weltmeister und Vize der 250er-Klasse, erstmals in der «premier class» an. 31 Podestplätze gelangen der Truppe von Hervé Poncharal in der Königsklasse bis 2018, aber kein Sieg. Erst nach dem für 2019 erfolgten Umstieg auf KTM bescherte Miguel Oliveira Tech3 beim Steiermark-GP 2020 in Spielberg den emotionalen ersten MotoGP-Triumph. Ein zweiter Sieg folgte beim Saisonfinale desselben Jahres in Portimão.

Die Saison 2021 verlief für Tech3 KTM Factory Racing mit Iker Lecuona und Danilo Petrucci und den WM-Rängen 20 und 21 enttäuschend. 2022 hat Hervé Poncharal mit Moto2-Weltmeister Remy Gardner und Raul Fernandez, achtfacher Moto2-GP-Sieger 2021, nun zwei vielversprechende Rookies am Start.

Hervé Poncharal ist überzeugt: «Der Level der Independent-Teams stieg sehr stark an. Vor ein paar Jahren waren wir hier, um ‚die Startaufstellung aufzufüllen‘, und die Hersteller sahen uns wie eine Last auf ihren Schultern. Sie mussten es machen, um ein echtes Feld zu haben, aber es war mehr nach dem Motto: ‚Ok, ihr bekommt das Zeug, das sonst auf dem Schrottplatz landen würde, und gebt uns etwas Geld dafür. Aber ihr macht euren Job und wir dagegen kämpfen um die Weltmeisterschaft.‘ Jetzt ist es anders, wir gewannen 2020 Rennen, genauso Razlan [Razali] und nun auch Campinoti», verwies der Franzose auf die sechs Siege des Yamaha-Kundenteams durch Fabio Quartararo und Franco Morbidelli im Jahr 2020 und den Pramac-Debüt-Sieg dank Jorge Martin beim ersten Spielberg-Rennen 2021.

«Die Dorna und die IRTA pushten die [Herstellervereinigung] MSMA, das war sehr, sehr produktiv», fuhr Poncharal, Präsident der Teamvereinigung IRTA, zufrieden fort. «Jetzt gibt es nicht mehr Satellitenfahrer oder Werkspiloten. Jeder ist auf einem Level, der Großteil der Fahrer steht direkt beim Hersteller unter Vertrag, selbst auf meiner Jacke steht Factory Racing… Das zeigt, dass alles, wofür wir in den vergangenen zehn Jahren arbeiteten, seine Früchte trägt. Wir erreichten das, was wir erreichen wollten – und dafür möchte ich allen danken.»

«Wir haben jetzt ein anderes Szenario», hielt Poncharal fest und ging sogar noch einen Schritt weiter: «Es ist nicht verrückt zu denken, dass ein Kundenteam-Fahrer den WM-Titel gewinnen könnte.»

MotoGP-WM Endstand 2021 (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.