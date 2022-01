Jorge Martin (Ducati): Neuer Look für seine Panigale

Pramac-Ducati-Jungstar Jorge Martin war am Wochenende nach einem Monat erstmals wieder auf einer Rennstrecke unterwegs und führte dabei seine neu gestaltete Panigale V4S aus.

Die Winterpause nutzte Jorge Martin unter anderem dafür, um die nach dem Portimão-Crash eingesetzten Platten und Schrauben aus der Hand und dem Fußknöchel entfernen zu lassen. Am vergangenen Wochenende schwang sich der Moto3-Weltmeister von 2018 dann auf dem Andalucia Circuit von Almería wieder auf sein Trainingsbike. «Eine intensive Trainingswoche erwartet uns», kündigte der Spielberg1-Sieger des Vorjahres an.

Zuvor hatte der Pramac-Ducati-Pilot seiner Panigale V4S («mein Biest») allerdings noch einen neuen Look verpasst, den er auf seinen Social-Media-Kanälen präsentierte. Das Design, das in blau, weiß und rot gehalten ist, stammt aus einem Konzept von BRO Grafic. Dazu erklärte Martin: «Mit diesem Kunstwerk bin ich ‚ready to rock‘!»

Übrigens: In Almería war Martin in bester Gesellschaft, denn auch andere GP-Stars wie Alex Rins, Pedro Acosta und Albert Arenas schlugen dort an den vergangenen Tagen ihre Zelte auf.