Zarco, Martin, Acosta und Co. trainieren in Cartagena 13.01.2022 - 10:32 Von Maximilian Wendl

Die Winterpause neigt sich dem Ende entgegen, denn die Piloten kommen an die Rennstrecken zurück. In Cartagena werden am Wochenende unter anderem sieben Piloten der Motorrad-Weltmeisterschaft unterwegs sein.