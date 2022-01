Kalender der MotoGP-Teamvorstellungen 2022 füllt sich

Der Countdown läuft: In 25 Tagen endet die MotoGP-Winterpause mit dem ersten IRTA-Test des Kalenderjahres auch für die Stammfahrer. Das nutzen einige Teams traditionell zum Enthüllen der Bikes, so auch 2022.

Dass Gresini Racing den Reigen der offiziellen Teampräsentationen am Samstag, 15. Januar um 11 Uhr eröffnen wird, stand schon seit Wochen fest. Honda liefert bereits einen Tag zuvor mit der Vorstellung der gesamten Motorsport-Aktivitäten des größten Motorradherstellers der Welt einen Vorgeschmack – wenn auch ohne Marc Márquez. Die Repsol-Honda-Präsentation wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.



Ebenfalls schon bekannt: Das neu formierte WITHU Yamaha RNF Team mit Routinier Andrea Dovizioso und Rookie Darryn Binder präsentiert sich dann am 24. Januar in Verona.

Nun ließ WM-Promoter Dorna wissen, dass mindestens drei der insgesamt zwölf MotoGP-Teams die Testfahrten in Malaysia nutzen werden, um ihre traditionelle Vorstellung abzuhalten.



Zur Erinnerung: Der Shakedown-Test, der Testfahrern und Klassen-Neulingen vorbehalten ist, findet von 31. Januar bis 2. Februar in Sepang statt. Es folgt ein IRTA-Test am 5. und 6. Februar an selber Stelle.

Pramac Racing fasste für die Enthüllung des neuen Designs für Jorge Martin und Johann Zarco den Mittwoch, 2. Februar ins Auge. Am 4. Februar ziehen dann gleich zwei Mannschaften nach: Das Yamaha-Werksteam mit Titelverteidiger Fabio Quartararo und Franco Morbidelli sowie die Suzuki-Truppe um Joan Mir und Alex Rins.

Bisher fixierte MotoGP-Teampräsentationen 2022

15. Januar: Gresini Racing

24. Januar: WITHU Yamaha RNF

02. Februar: Pramac Racing

04. Februar: Monster Energy Yamaha und Suzuki Ecstar