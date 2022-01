In dieser Woche: Präsentationen von Honda und Gresini

Bevor die MotoGP-Saison 2022 mit dem Shakedown-Test in Sepang auf der Rennstrecke eingeläutet wird, stehen in dieser Woche die ersten offiziellen PR-Termine des Kalenderjahres an. Marc Márquez aber wird fehlen.

Bis zum Saisonauftakt am 6. März in Katar müssen sich die Fans noch fast zwei Monate gedulden, die Wartezeit wird aber verkürzt: In genau drei Wochen eröffnen die Testfahrer und Klassen-Neulinge mit dem Shakedown am 31. Januar in Malaysia die offiziellen Pre-Season-Tests.



Honda-Testfahrer Stefan Bradl nutzt vorher schon in Jerez den Superbike-WM-Test. Die Stammfahrer dagegen schwingen sich am 5. und 6. Februar in Sepang erstmals wieder auf ihre MotoGP-Maschinen.

Bereits für diese Woche kündigte Gresini Racing – nach sieben Jahr Joint-Venture mit Aprilia ab 2022 erstmals wieder als eigenständiges Independent Team in der MotoGP-Klasse am Start – die offizielle Teamvorstellung an: Enea Bastianini, Moto2-Weltmeister von 2020, sowie Rookie Fabio Di Giannantonio werden am Samstag am Standort des Teams in Faenza ab 11 Uhr ihre Ducati Desmosedici GP21 für die kommende Saison präsentieren. Ein Livestream wird unter anderem auf Facebook eingerichtet.

Schon einen Tag zuvor hält Honda die traditionelle Vorstellung der Motorsport-Aktivitäten für die Saison 2022 ab, darunter natürlich auch das MotoGP-Programm. Pol Espargaró, Takaaki Nakagami und Alex Márquez werden aus diesem Anlass am Freitag, 14. Januar eine Zoom-Presserunde abhalten. Marc Márquez dagegen wird den Termin auslassen, laut Honda-Mitteilung konzentriert sich der achtfache Weltmeister nach dem Offroad-Trainingsunfall vom 30. Oktober auf seine weitere Genesung und die Saisonvorbereitung.

Die offizielle Repsol-Honda-Teamvorstellung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, der entsprechende Termin wurde noch nicht kommuniziert. Schon fix ist dagegen die Präsentation des neu formierten WITHU Yamaha RNF Teams am 24. Januar in Verona.

Der Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien



IRTA-Test für die Klassen Moto2 und Moto3

19. bis 21. Februar: Portimão/Portugal