Razlan Razali: «Das erwartet auch Andrea Dovizioso»

Von Andrea Dovizioso erwartet Razlan Razali bereits in diesem Jahr Top-6-Leistungen. Der Teameigner des WithU Yamaha RNF MotoGP Teams ist sich sicher: Der MotoGP-Routinier will sich auch nicht mit weniger begnügen.

Mit Andrea Dovizioso wird in diesem Jahr ein erfahrener MotoGP-Pilot an der Seite des Moto3-Aufsteigers Darryn Binder für das WithU Yamaha RNF MotoGP Team um WM-Punkte kämpfen. Der Italiener, der bereits im vergangenen Jahr fünf Renneinsätze für die Mannschaft von Razlan Razali bestritten hat, muss hohe Erwartungen erfüllen.

Razali sprach bei der Präsentation im «Teatro Filarmonico» von Verona von Podestplätzen. Das Ziel lautet, regelmässig in die Top-6 zu fahren, und der Teambesitzer ist sich sicher, dass «Dovi» diese Vorgabe auch erfüllen kann.

Am Rande des Sepang International Circuit, auf dem am Montag die Shakedown-Testfahrten begonnen haben, erklärte er: «Die fünf Renneinsätze im vergangenen Jahr waren sehr wichtig für Andrea, damit er den Rost wieder abschütteln konnte.»

«Er war zwar auf einem älteren Bike unterwegs, aber das ist besser als gar nicht gefahren zu sein», stellt Razali klar. «Denn abgesehen davon, dass er einen Eindruck vom Bike bekommen hat, konnte er auch eine Vorstellung davon bekommen, wie hart umkämpft das aktuelle Feld ist.»

«Andrea verfügt über genügend Erfahrung und Grips, um seine Vorbereitung in diesem Winter optimal zu gestalten», lobt der Malaysier. «Und er weiss, was ihn erwartet, ausserdem ist er auf dem gleichen Bike wie die Werksfahrer unterwegs. Ich habe gesagt, wir rechnen mit Top-6-Platzierungen, weil ich überzeugt bin, dass ein Fahrer wie er nicht in die MotoGP kommt, um weniger zu erreichen. Deshalb erwarten wir auch gute Ergebnisse, und das erwartet er auch selbst.»