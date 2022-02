Shakedown-Test, Sepang: Tag 2 mit Bradl und Viñales

Auf dem Sepang International Circuit läuft der zweite Tag des MotoGP-Shakedown-Tests, heute sind auch Stefan Bradl (Honda) und Maverick Viñales (Aprilia) mit von der Partie. Letzter war am Vormittag Schnellster.

Am Montag pausierte HRC-Testfahrer Stefan Bradl noch, weil das Material nach zwei Testtagen in Jerez (26. und 27. Januar) nicht rechtzeitig nach Sepang befördert wurde. Am Dienstag schwang sich der Bayer dann aber auf ein am Montag aufgebautes Motorrad.

Ebenfalls zu seinem ersten Einsatz in Malaysia kam Maverick Viñales. Denn Aprilia unterliegt als einzig verbliebenes «concession team» der MotoGP-Klasse keinen Testbeschränkungen, weshalb neben Lorenzo Savadori auch die Werksfahrer aus Noale den Shakedown-Test nutzen dürfen. Aleix Espargaró wird von diesem Recht am Mittwoch Gebrauch machen.

Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio verpasst dagegen den zweiten Testtag. Der 23-jährige Rookie leidet unter Magenschmerzen, wie sein italienischer Rennstall ausrichten ließ.

Drei Stunden nach Beginn des zweiten Shakedown-Testtages führte Viñales die Zeitenliste in 2:00,336 min an. Dahinter folgten die Testfahrer Michele Pirro (Ducati) und Sylvain Guintoli (Suzuki). Bester der Klassen-Neulinge war zu diesem Zeitpunkt Tech3-KTM-Pilot Remy Gardner als Vierter.



Zur Erinnerung: Den Montag hatte Raúl Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing) in 2:00,898 min als Tagesschnellster beendet.

Nach 13 Uhr Ortszeit legten die meisten Fahrer eine Mittagspause ein, die Strecke bleibt noch bis 18 Uhr (11 Uhr MEZ) geöffnet. Anschließend stehen 15 weitere Minuten für Practice-Starts zur Verfügung.

Shakedown-Test Sepang, Dienstag, Stand nach 3 Stunden:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 2:00,336 min

2. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

3. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

4. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

5. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:01,194

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:01,501

7. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,646

8. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

9. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:02,243

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:02,391

11. Lorenzo Savadori, Aprilia Racing, 2:02,670

12. Yamaha Test 1, 2:02,870

13. Yamaha Test 2, 2:03,000