Shakedown, Dienstag: Maverick Viñales (Aprilia) top

Auch die RS-GP21 kam bei Maverick Viñales am Dienstag in Sepang zum Einsatz

Den zweiten Tag des MotoGP-Shakedown-Tests in Sepang beendete Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales mit Bestzeit. Schnellster der Rookies war VR46-Schüler Marco Bezzecchi (Ducati).

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales war an einem heißen Dienstag in Sepang sowohl auf der RS-GP21 als auch dem neuen Prototyp aus Noale unterwegs und blieb am Ende des Tages auf der RS-GP22 als einziger unter der 2-Minuten-Marke. Der Spanier war damit mehr als sieben Zehntel schneller als Ducati-Testfahrer Michele Pirro.

Bester der vier Rookies (Di Giannantonio pausierte wegen Magenschmerzen) war am zweiten Shakedown-Tag Marco Bezzecchi auf der Ducati Desmosedici GP21 von Rossis Mooney VR46 Racing Team.

Die fleißigsten Fahrer waren mit je 56 Runden Sylvain Guintoli und Michele Pirro, an dessen Desmosedici wieder der lange Auspuff zu sehen war, der schon beim Jerez-Test im November ins Auge gestochen war. Ebenfalls viel Zeit auf der Strecke verbrachten Tech3-KTM-Rookie Raúl Fernández (55 Runden) und HRC-Testfahrer Stefan Bradl (51 Runden). Fernández verzeichnete allerdings auch einen Sturz.

Aleix Espargaró war am Nachmittag in Sepang schon in der Aprilia-Box zu sehen, am Mittwoch wird der 32-jährige Spanier auch selbst die Testarbeit aufnehmen. Dann wird wieder von 10 bis 18 Uhr Ortszeit (3 bis 11 Uhr MEZ) getestet.

Shakedown-Test, Sepang, 1. Februar:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59,833 min

2. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:00,565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00,734

4. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:00,819

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

6. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

7. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

8. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01,297

9. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,361

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,923

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:02,043

13. Lorenzo Savadori Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,683

14. Yamaha Test 1, 2:02,870

15. Yamaha Test 2, 2:03,000

Shakedown-Test, Sepang, 31. Januar:

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit