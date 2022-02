Remy Gardner (KTM): «Ich bin näher dran als erwartet»

Moto2-Weltmeister Remy Gardner (KTM-Tech3) zog sich knapp zwei Wochen nach seiner Handgelenks-Operation beim MotoGP-Test in Sepang mit Platz 6 stark aus der Affäre.

Das französische KTM Tech3 Factory Team von Hervé Poncharal blickt nach den recht erfreulichen drei Shakedown-Testtagen auf dem Sepang Circuit zuversichtlich in die Zukunft. Denn die Rookies Raúl Fernández und Remy Gardner präsentierten sich von ihrer besten Seite, auch wenn 17 der 24 Stammfahrer fehlten, weil sie erst am Samstag und Sonntag ins MotoGP-Testgeschehen eingreifen dürfen.

Moto2-Weltmeister Remy Gardner war schon im November in Jerez wegen zwei gebrochenen Rippen angeschlagen. Diesmal musste er am 18. Januar nach einem Motocross-Zwischenfall am rechten Handgelenk (Bruch des Radiusknochens) operiert worden. Trotzdem hielt der 23-jährige Australier die meiste Zeit unter den Top-5 mit. Am Ende staunte er über Platz 6 knapp vor Stefan Bradl. Er verlor nur 1,104 Sekunden auf die Bestzeit von Aprilia-Star Maverick Viñales.

«Das waren drei lange Tage. Am Montag hatten wir noch das große Fragezeichen, ob mir mein lädiertes Handgelenk das Fahren überhaupt ermöglichen würde», schilderte Gardner. «Aber es ist mit der Hand alles besser gelaufen als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gleich am Montag mehr als 40 Runden zurückgelegt. Ich war froh, dass ich Fahren konnte. Natürlich hat am ersten Tag etwas Speed gefehlt. Aber gestern ist uns beim Setting ein guter Fortschritt gelungen. Am Mittwochfrüh haben wir bei der Abstimmung noch einmal etwas gefunden, was hilfreich war.

«Ich bin jetzt näher an der Spitze dran, als ich erwartet habe. Am Sonntag hätte ich mir das nicht zugetraut. Deshalb bin ich ziemlich happy», räumte der sechsfache Moto2-GP-Sieger ein.

«Mein Handgelenk ist jetzt nach drei Testtagen natürlich stark mitgenommen. An den ersten zwei Tagen hat es ganz gut durchgehalten, aber heute am Mittwoch war es am Vormittag noch okay. Beim letzten Run vor der Mittagspause habe ich schon Beschwerden gespürt. Doch als ich am Nachmittag wieder rausgefahren bin, konnte ich mit der rechten Hand nicht einmal mehr den Bremshebel ziehen. Ich bin also noch zwei Runs gefahren am Nachmittag. Dann haben wir eingepackt. Es war sinnlos, weitere Runden zu drehen. Jetzt kann ich das Handgelenk zwei Tage schonen.»

Gardner drehte von Tag zu Tag schnellere Rundenzeiten. Wo und wie hat sich der Rookie fahrerisch gesteigert?



Gardner: «Je mehr ich mit dem Bike gefahren bin, desto besser habe ich verstanden, wo man Zeit finden kann. Die RC16 unterscheidet sich ja stark von einem Moto2-Motorrad. Doch mit der Zeit habe ich gesehen, dass ich meine rechte Hand mehr belasten kann, wenn die Muskulatur in der Früh nach einigen Runden aufgewärmt war. Manchmal ist es mir sogar gelungen, die Probleme mit der Hand ganz zu vergessen.»

Shakedown-Test, Sepang, 2. Februar:

1. Maverick Viñales,Aprilia Racing, 1:58,942 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia Racing, 1:59,086

3. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 1:59,468

4. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 1:59,711

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 1:59,805

6. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:00,046

7. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda, 2:00,449

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:00,491

9. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:00,928

10. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:01,060

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,074

12. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,505

13. Yamaha Test 1, 2:01,819

14. Yamaha Test 2, 2:02,257

15. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, 2:02,661

Shakedown-Test, Sepang, 1. Februar:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59,833 min

2. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:00,565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00,734

4. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:00,819

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

6. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

7. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

8. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01,297

9. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,361

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,923

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:02,043

13. Lorenzo Savadori Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,683

14. Yamaha Test 1, 2:02,870

15. Yamaha Test 2, 2:03,000

Shakedown-Test, Sepang, 31. Januar:

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit