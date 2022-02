IRTA-Test in Sepang: Mit Stammfahrern, ohne Bradl

Mit dem offiziellen Test in Sepang geht am Samstag die Winterpause für die MotoGP-Stammfahrer zu Ende. Für HRC-Testfahrer Stefan Bradl ist die Arbeit in Malaysia dagegen schon getan.

Der Shakedown-Test von Montag bis Mittwoch war den Testfahrern und den fünf MotoGP-Rookies vorbehalten. Dazu durften die Aprilia-Piloten Maverick Viñales und Aleix Espargaró frühzeitig wieder auf die Strecke, weil der Hersteller aus Noale als «concession team» keinen Testbeschränkungen unterliegt. Viñales zeigte in 1:58,942 min am dritten und letzten Shakedown-Tag auch die Bestzeit.

Der Rest des insgesamt 24-köpfigen MotoGP-Feldes muss sich noch bis zum Wochenende gedulden, denn erst an diesem Samstag und Sonntag stehen auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit (zehn Rechts- und fünf Linkskurven; längste Gerade 920 m) die ersten IRTA-Testfahrten des Kalenderjahres an. In der kommenden Woche folgen dann drei weitere Testtage auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok (11. bis 13. Februar).

In Sepang wird am 5. und 6. Februar jeweils von 10 bis 18 Uhr Ortszeit getestet (3 bis 11 Uhr in Mitteleuropa). An beiden Tagen ist im Anschluss eine 15-minütige Start-Practice-Session vorgesehen. HRC-Testfahrer Stefan Bradl mischt allerdings nicht mehr mit, er fuhr die RC213V schon in der vergangenen Woche in Jerez und trat nach zwei Shakedown-Testtagen in Malaysia heute um 2.45 Uhr die Heimreise an.

Teilnehmer Sepang-Test (5. und 6. Februar)

Andrea Dovizioso, WithU Yamaha RNF

Johann Zarco, Pramac Racing

Luca Marini, Mooney VR46 Racing

Maverick Viñales, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha

Enea Bastianini, Gresini Racing

Raúl Fernández*, Tech3 KTM Factory

Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu

Brad Binder, Red Bull KTM Factory

Cal Crutchlow**, Yamaha Factory

Joan Mir, Suzuki Ecstar

Darryn Binder*, WithU Yamaha RNF

Aleix Espargaró, Aprilia Racing

Alex Rins, Suzuki Ecstar

Jack Miller, Ducati Lenovo Team

Pol Espargaró, Repsol Honda

Fabio Di Giannantonio*, Gresini Racing

Sylvain Guintoli**, Suzuki Test Team

Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team

Marco Bezzecchi*, Mooney VR46 Racing

Alex Márquez, LCR Honda Castrol

Takuya Tsuda**, Suzuki Test Team

Remy Gardner*, Tech3 KTM Factory

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory

Jorge Martin, Pramac Racing

Marc Márquez, Repsol Honda



*= Rookie

**= Testfahrer