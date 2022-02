Marc Márquez (Honda) für Laureus Award nominiert

Marc Márquez ist zum insgesamt vierten Mal in seiner MotoGP-Karriere unter den Nominierten für einen prestigeträchtigen Laureus World Sports Award, dieses Mal in der Kategorie «Comeback des Jahres».

2020 und 2015 war Marc Márquez bei den «Laureus World Sports Awards», der höchsten Auszeichnung in der Sportwelt, jeweils einer der erlesenen Kandidaten auf den Titel «Sportler des Jahres». Der sechsfache MotoGP-Weltmeister ging allerdings beides Mal leer aus. 2014 erhielt der Repsol-Honda-Star aber immerhin den Sport-Oscar für den «Durchbruch des Jahres».

2022 könnte eine Trophäe dazukommen: Marc Márquez ist in der Kategorie «Comeback des Jahres» nominiert, nachdem sich der Spanier in der vergangenen MotoGP-Saison erfolgreich von der am 19. Juli 2020 in Jerez erlittenen Oberarm-Verletzung zurückgekämpft hat. Die gesamte Saison 2020 sowie die ersten zwei Grand Prix des Jahres 2021 hatte er deshalb bekanntlich verpasst.

581 Tage nach seinem bis dahin letzten Sieg (Valencia 2019) und nach einer rund elfmonatigen Verletzungsmisere samt drei Oberarm-Operationen kehrte Marc Márquez beim Deutschland-GP 2021 auf die Siegerstraße zurück. Zwei weitere Siege in Austin und Misano folgten, ehe ihn ein Trainingsunfall zum frühzeitigen Saisonende zwang. Am Samstag wird sich der achtfache Weltmeister beim Sepang-Test erstmals wieder auf ein MotoGP-Bike schwingen.

Übrigens: Die Laureus World Sports Awards werden im April vergeben, die Veranstaltung wird online abgehalten. Zu Marcs Konkurrenten zählten namhafte Sportgrößen wie Mark Cavendish (Radsport), Annemiek van Vleuten (Radsport), Simone Biles (Kunstturnen), Tom Daley (Wasserspringen) und Sky Brown (Skateboard).