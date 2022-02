Jack Miller: «Viel mehr Arbeit im Ducati-Werksteam»

Mit den Plätzen 1 und 3 zeigten die Ducati-Piloten Enea Bastianini und Jorge Martin beim MotoGP-Test in Sepang herausragende Leistungen. Jack Miller erklärt, weshalb die Werksfahrer weiter hinten zu finden sind.

Enea Bastianini aus dem Team Gresini Ducati fuhr während des zweitägigen Sepang-Tests am vergangenen Wochenende in 1:58,131 min die schnellste Zeit jemals auf der malaysischen Rennstrecke nahe des Flughafens Kuala Lumpur. Allerdings handelt es sich dabei um keinen offiziellen Rekord, weil dafür nur Rundenzeiten zählen, die während eines Grand-Prix-Wochenendes erzielt werden.

Neben Bastianini konnte auch Jorge Martin aus dem Team Pramac Ducati als Dritter überzeugen, während die beiden Lenovo-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Jack Miller in der kombinierten Zeitenliste nach zwei Tagen auf den Plätzen 6 und 14 zu finden sind. Bemerkenswert: Die Top-16 liegen innerhalb 0,6 sec!

Von den acht Ducati-Piloten im 24-köpfigen MotoGP-Feld 2022 sitzen die Werksfahrer, die Pramac-Asse Martin und Zarco sowie Mooney-VR46-Fahrer Luca Marini auf neuen Maschinen. Bastianini sowie die Rookies Di Giannantonio und Bezzecchi haben eine GP21, mit der im Vorjahr sieben Rennen gewonnen wurden.

«In der Vergangenheit war es auch schon so, als ich noch bei Pramac fuhr und Dovi sowie Petrucci oder Lorenzo im Werksteam, dass wir Pramac-Fahrer im Sepang-Test schneller waren», hielt Miller fest. «Wenn du für das Werksteam fährst, hast du so viel mehr Arbeit zu erledigen. Da kannst du nicht ständig neue Reifen aufziehen und auf Zeitenjagd gehen, wie das in einem Satelliten-Team möglich ist. Die Bestzeit von Bastianini zeigt aber auch, was für ein gutes Paket er hat – und er fährt fantastisch. Sie haben 1:57 min nicht ganz geknackt, aber 1:58,1 min ist sehr stark. Diese Jungs fahren alle sehr gut. Ich liege eine halbe Sekunde hinten, habe aber ein neues Motorrad und arbeite noch an der Grundabstimmung. Damit kann ich zufrieden sein, wir sind nicht weit weg.»

Bevor die Weltmeisterschaft am ersten März-Wochenende in Katar beginnt, haben die MotoGP-Piloten kommende Woche von Freitag bis Sonntag drei weitere Testtage auf dem Mandalika Circuit auf der indonesischen Insel Lombok.

Kombinierte Zeiten MotoGP-Test Sepang, 5./6. Februar:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678

* = Testfahrer

MotoGP-Test Sepang, Samstag, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:04,385