Top-Rookie Marco Bezzecchi war selbst überrascht

Marco Bezzecchi beendete den zweitägigen Sepang-Test auf Rang 16. Somit war der Ducati-Pilot aus Rossis Mooney VR46 Racing Team der Schnellste der fünf Rookies im MotoGP-Feld 2022.

«Wenn ich ehrlich bin, hätte ich so eine Runde nicht erwartet», meinte Marco Bezzecchi mit Blick auf die Zeitenliste und seine 1:58,710 min. «Wir haben mit der Mannschaft, den Technikern und Ducati großartig gearbeitet. Es war aber schade, dass ich kurz vor meiner schnellen Runde auf der letzten Kurve weitgegangen bin und im Kiesbett ausgerutscht bin. Ich bin also zurück an die Box gekommen und dann mit anderen Reifen meine persönliche Bestzeit gefahren – eine beeindruckende Zeit, die wir vom Shakedown an Schritt für Schritt erarbeitet haben.»

Am Samstag lag der VR46-Ducati-Rookie sogar auf Rang 10 des Klassements, allerdings hatte er am ersten IRTA-Testtag als einer von wenigen Fahrern schon einen Soft-Hinterreifen eingesetzt. «Ich muss den weichen Reifen ein paar Mal ausprobieren, denn eine ‚time attack‘ ist ja nicht einfach, das muss ich auch lernen», gab «Bez» zu bedenken. «Wie überall muss ich mich auch dort noch verbessern.»

Bezzecchi hatte als Klassen-Neuling auch nichts dagegen, dass am Sonntag in Sepang vier Stunden vor Testende der Regen einsetzte. «Im Trockenen war die Strecke sehr gut, mit mehr Motorrädern gab es natürlich mehr Abrieb auf dem Asphalt als noch beim Shakedown-Test. Wir haben die Arbeit wie an allen anderen Tagen fortgesetzt und haben zudem die Chance bekommen, zum ersten Mal mit dem MotoGP-Bike im Regen zu fahren. Es war also ein interessanter Tag. Ich hatte bei beiden Bedingungen Spaß und war auch schnell.»

«Im Vergleich zu den ersten Tagen fühle ich mich besser auf dem Motorrad», unterstrich der 23-Jährige aus Rimini. «Mir hat an der Front noch etwas gefehlt, aber mehr von der Fahrweise her. Wir haben uns die Daten angeschaut und dann ist uns ein schöner Schritt nach vorne gelungen. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus und dann geht es auf dem Mandalika Circuit weiter», verwies Bezzecchi auf den am Freitag beginnenden dreitägigen IRTA-Test.

Steht der Plan für den letzten Test vor dem Saisonauftakt am 6. März in Katar schon? «Auf Lombok werden wir zunächst die Strecke ein bisschen verstehen und die besten Linien finden müssen», schickte Bez voraus. «Wir werden dort einen Long-Run fahren, das ist sicher, weil in Sepang keine Zeit dafür war. Abgesehen davon müssen wir noch schauen.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385



* = Testfahrer