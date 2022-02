Raul Fernandez (19./KTM): «Den Rückstand verkürzt»

Raúl Fernández landete am Sonntag auf dem 13. Platz in Sepang

Raúl Fernández: «Wir haben in Malaysia einen sehr guten Job gemacht»

MotoGP-Rookie Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing Team) lag beim Sepang-Test am Sonntag als 19. nur 1,049 Sekunden über der erstaunlichen Bestzeit, die der Gresini-Ducati-Pilot Enea Bastianini aufstellte.

Raúl Fernández fuhr beim Shakedown vor den offiziellen IRTA-Testfahrten auf dem Sepang International Circuit die schnellste Runde. Am Samstag gingen dann auch die MotoGP-Stammfahrer auf die Strecke. Der Tech3 KTM Factory Racing-Pilot verlor dabei rund 1,3 Sekunden auf die Bestzeit von Aleix Espargaró (Aprilia) und beendete den ersten Testtag in Malaysia auf dem 13. Platz der Zeitenliste.

«Die Rundenzeiten standen zunächst noch nicht im Vordergrund», erklärte der 21-jährige Spanier. «Ich arbeitete erst einmal an meinem Fahrstil, denn mein Bike unterscheidet sich in allen Belangen von meiner ehemaligen Moto2-Maschine, aber ich beginne mich wohler zu fühlen und ich lerne das Motorrad immer besser kennen.»

Am Sonntag ging Fernández bereits frühzeitig auf die Strecke, um die niedrigeren Temperaturen auszunutzen. Er verbesserte seine Rundenzeit auf 1:59,180 Minuten. Damit lag er nach den ersten zwei Stunden auf dem 19. Platz, nur 1,049 Sekunden über der fabelhafte Sepang-Bestzeit von 1:58,131 Minuten, die der italienische Gresini-Ducati-Pilot Enea Bastianini am Sonntag aufstellte. Starker Regen stoppte am Nachmittag die Aktion, aber Fernandez drehte anschließend noch einige Trainingsrunden auf nasser Strecke.

«Wir beenden den Test mit weniger als einer Sekunde Rückstand auf die Bestzeit, es ist unglaublich, wie eng alles in der MotoGP-Klasse zusammenliegt», bemerkte der Moto2-Vizeweltmeister des vergangenen Jahres. «In Sepang waren alle Werkspiloten auf der Strecke und wir können uns schon jetzt auf eine interessante Weltmeisterschaft freuen. Schritt für Schritt lerne ich dazu. Ich kann den Rückstand zu den Werkspiloten immer weiter verkürzen, das ist im Moment das Wichtigste für mich.»

«Am Nachmittag wollte ich noch einmal angreifen, doch dann kam der Regen und dann war es vorbei mit einer Zeitenverbesserung», bedauerte Fernández, der am letzten Testtag 24 Runden mit seiner KTM RC16 absolvierte. «Ich hätte gerne noch mehr Runden zurückgelegt, aber es war trotzdem ein sehr positives Wochenende. Währen der Vorsaisontests sind meistens alle Fahrer relativ schnell, bei den ersten Rennen zeigen sich dann erst die wahren Kräfteverhältnisse, dessen bin ich mir bewusst. Ich denke, dass wir hier in Malaysia einen sehr guten Job gemacht haben.»

KOMBINIERTE ZEITEN SEPANG TEST 5. - 6. FEBRUAR 2022

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678

* = Testfahrer

ZEITEN SEPANG TEST - SAMSTAG 5. FEBRUAR 2022

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

* = Testfahrer