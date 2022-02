Ducati-Werksteam 2022: Stillstand ist keine Option

MotoGP-Vizeweltmeister Pecco Bagnaia schwang sich in Sepang auf die GP22

Ducati Lenovo schickt auch 2022 Pecco Bagnaia und Jack Miller in das Rennen um den lang ersehnten MotoGP-Titel. Gigi Dall’Igna beteuert: «Es gibt zum Saisonbeginn keine Nummer 1 im Team.»

Die neue Lackierung im dunkleren Ducati-Rot hatte der Hersteller aus Borgo Panigale schon vor einer Woche in einem Video enthüllt, an den vergangenen Tagen waren Francesco «Pecco» Bagnaia und Jack Miller beim Sepang-Test auch schon auf der GP22 im neuen Look zu sehen. Die offizielle Teamvorstellung holte Ducati Lenovo aber am heutigen Montag nach, nachdem der ursprünglich für den 28. Januar vorgesehene Online-Event aufgrund Millers Covid-19-Infektion verschoben worden war.

Der 27-jährige Miller gewann 2021 in Jerez und Le Mans zwar zwei Rennen in Folge, stand insgesamt fünf Mal auf dem Podest und war WM-Vierter. Im letzten Abschnitt der Saison trumpfte aber Bagnaia mit fünf Pole-Positions und vier Siegen aus sechs Grand Prix groß auf. Deshalb gilt der Moto2-Weltmeister von 2018 und MotoGP-Vizeweltmeister des Vorjahres auch als einer der heißesten Titelanwärter in der bevorstehenden Saison.

Gigi Dall’Igna, General Manager von Ducati Corse, will sich aber nicht dazu hinreißen lassen, den 25-jährigen Bagnaia als Nummer 1 im Team zu bezeichnen: «Ich glaube, dass es zu Beginn eines Jahres keinen Sinn macht, einem Fahrer einen Vorteil einzuräumen. Es ist wichtig, dass sie exakt auf demselben Level starten, und dann schauen wir uns an, was passiert. Manchmal entwickelt sich eine Saison aus vielen Gründen anders. Ein Team wie Ducati kann zu Beginn keinen Unterschied zwischen den Fahrern machen – und auch während der Saison muss ich, wenn es geht, alle Fahrer unterstützen, die eine Ducati fahren.»

Dall’Igna räumte mit einem Augenzwinkern aber sehr wohl ein: «Ich hätte Pecco am Ende des vergangenen Jahres gerne eingefroren, um ihn dann für den WM-Auftakt wieder aufzutauen. Seine Form war im letzten Abschnitt der Saison wirklich herausragend. Scherz beiseite – ich glaube, dass es immer ein Fehler ist, die Dinge konservieren zu wollen. Denn alle unsere Gegner haben mit Sicherheit Schritte nach vorne gemacht – manche sicherlich mehr als andere – aber still zu stehen, ist nie der beste Weg, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Man muss immer versuchen, sein Bestes zu geben, und alle Leute anregen, die in das Projekt involviert sind, damit sie ihrerseits ihr Bestes geben, um eine Zielsetzung zu erfüllen, die sicherlich schwierig ist. Und ein schwieriges Ziel erreicht man nie, wenn man stillsteht.»

Die MotoGP-Geschichte des Ducati-Werksteams seit 2003

2003: Neun Podestplätze (1x Sieg, 2x zweiter Platz, 6x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 4 mit 177 Punkten

Troy Bayliss WM-Rang 6 mit 128 Punkten



2004: Zwei Podestplätze (2x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 9 mit 117 Punkten

Troy Bayliss WM-Rang 14 mit 71 Punkten



2005: Vier Podestplätze (2x Sieg, 1x zweiter Platz, 1x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 6 mit 157 Punkten

Carlos Checa WM-Rang 9 mit 138 Punkten



2006: Neun Podestplätze (4x Sieg: Troy Bayliss siegte als Ersatzfahrer in Valencia, 4x

zweiter Platz, 1x dritter Platz)

Loris Capirossi WM-Rang 3 mit 229 Punkten

Sete Gibernau WM-Rang 13 mit 95 Punkten



2007: 18 Podestplätze (11x Sieg, 4x zweiter Platz, 3x dritter Platz)

Casey Stoner Weltmeister mit 367 Punkten

Loris Capirossi WM-Rang 7 mit 166 Punkten



2008: Elf Podestplätze (6x Sieg, 3x zweiter Platz, 2x dritter Platz)

Casey Stoner WM-Rang 2 mit 280 Punkten

Marco Melandri WM-Rang 17 mit 51 Punkten



2009: Neun Podestplätze (4x Sieg, 1x zweiter Platz, 4x dritter Platz)

Casey Stoner WM-Rang 4 mit 220 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 13 mit 104 Punkten



2010: Zehn Podestplätze (3x Sieg, 2x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Casey Stoner WM-Rang 4 mit 225 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 7 mit 163 Punkten



2011: Zwei Podestplätze (2x dritter Platz)

Valentino Rossi WM-Rang 7 mit 139 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 8 mit 132 Punkten



2012: Zwei Podestplätze (2x zweiter Platz)

Valentino Rossi WM-Rang 6 mit 163 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 9 mit 122 Punkten



2013: Kein Podestplatz

Andrea Dovizioso WM-Rang 8 mit 140 Punkten

Nicky Hayden WM-Rang 9 mit 126 Punkten



2014: Drei Podestplätze (1x zweiter Platz, 2x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 5 mit 187 Punkten

Cal Crutchlow WM-Rang 13 mit 74 Punkten



2015: Neun Podestplätze (5x zweiter Platz, 4x dritter Platz)

Andrea Iannone WM-Rang 5 mit 188 Punkten

Andrea Dovizioso WM-Rang 7 mit 162 Punkten



2016: Zehn Podestplätze (2x erster Platz, 3x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 5 mit 171 Punkten

Andrea Iannone WM-Rang 9 mit 112 Punkten



2017: 15 Podestplätze (6x erster Platz, 4x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 2 mit 261 Punkten

Jorge Lorenzo WM-Rang 7 mit 137 Punkten



2018: 13 Podestplätze (7x erster Platz, 4x zweiter Platz, 2x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 2 mit 245 Punkten

Jorge Lorenzo WM-Rang 9 mit 134 Punkten



2019: 12 Podestplätze (3x erster Platz, 3x zweiter Platz, 6x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 2 mit 269 Punkten

Danilo Petrucci WM-Rang 6 mit 176 Punkten



2020: Drei Podestplätze (2x erster Platz, 1x dritter Platz)

Andrea Dovizioso WM-Rang 4 mit 135 Punkten

Danilo Petrucci WM-Rang 12 mit 78 Punkten



2021: 14 Podestplätze (6x erster Platz, 3x zweiter Platz, 5x dritter Platz)

Francesco Bagnaia WM-Rang 2 mit 252 Punkten

Jack Miller WM-Rang 4 mit 181 Punkten

Die 57 MotoGP-Siege des Werksteams

Casey Stoner: 23 Siege (2007: Doha, Istanbul, Shanghai, Barcelona, Donington Park, Laguna Seca, Brünn, Misano, Phillip Island, Sepang; 2008: Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valencia; 2009: Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang; 2010: Aragón, Motegi, Phillip Island)



Andrea Dovizioso: 14 Siege (2016: Sepang; 2017: Mugello, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang; 2018: Doha, Brünn, Misano, Valencia; 2019: Doha, Spielberg; 2020: Spielberg 1)



Loris Capirossi: sieben Siege (2003: Barcelona; 2005: Motegi, Sepang; 2006: Jerez, Brünn, Motegi; 2007: Motegi)

Francesco Bagnaia: vier Siege (2021: Aragón, Misano-1, Portimão-2, Valencia)



Jorge Lorenzo: drei Siege (2018: Mugello, Barcelona, Spielberg)



Danilo Petrucci: zwei Siege (2019: Mugello; 2020: Le Mans)

Jack Miller: zwei Siege (2021: Jerez, Le Mans)



Troy Bayliss: ein Sieg (2006: Valencia)



Andrea Iannone: ein Sieg (2016: Spielberg)