2022er-Honda in den LCR-Castrol-Farben präsentiert

LCR hält heute in zwei Akten die Teamvorstellung ab: Das sind die offiziellen Bilder von Alex Márquez und seiner Honda RC213V für die MotoGP-WM 2022.

Repsol Honda präsentierte sich am Dienstag, am heutigen Mittwoch zieht das Kundenteam von Lucio Cecchinello nach: Den Anfang machte soeben Alex Márquez, der seine neue RC213V in der Castrol-Lackierung enthüllte. Das Farbschema wurde – im Gegensatz zum Motorrad – im Vergleich zum Vorjahr allerdings nicht verändert. Das 2022er-Idemitsu-Design seines Teamkollege Takaaki Nakagami wird im zweiten Part der Teamvorstellung ab 12 Uhr (MEZ) erstmals gezeigt.

Der 25-jährige Spanier warf sich für die offizielle Teamvorstellung 2022 in Schale und blickte im Anzug auf die Anfänge seiner Karriere und sein erstes Jahr mit LCR zurück: Für Alex Márquez verlief die Saison 2021 mit WM-Rang 16 holprig, nachdem er 2020 in seinem MotoGP-Rookie-Jahr auf der Repsol-Honda noch zwei Podestplätze erzielt hatte. Der zweifache Weltmeister (2019 Moto2, 2014 Moto3) sammelte nach dem Wechsel zu LCR nur sechs Top-10 Ergebnisse in 18 Rennen. Rang 4 beim vorletzten Rennen in Portimão und vor allem die 2022 rundum erneuerte RC213V machten ihm aber wieder Mut.

«In einer langen Situation wird es immer Höhen und Tiefen geben, das Wichtigste ist die Mentalität. Vor allem die Tiefen muss man kontrollieren können und sich trotzdem die positive Einstellung bewahren», betonte Alex Márquez.

Als Belohnung für das Durchhaltevermögen der gesamten Mannschaft sah der LCR-Honda-Pilot den vierten Platz im Algarve-GP 2021. «Wir haben alle zusammen gekämpft und gelitten. Jeder war dann sehr glücklich, auch wenn ich gestehen muss, dass ich nicht ganz happy war, weil ich bis zur roten Flagge um einen Podestplatz gekämpft habe. Im Parc Fermé habe ich dann aber all die Jungs gesehen und wie glücklich sie waren – und es war wie ein Sieg, wirklich etwas Besonderes. Ich habe das Wochenende wirklich genossen, es war für uns alle schön. Das sind die Wochenenden, die wir 2022 wiederholen müssen», kündigte der jüngere Márquez entschlossen an.

Nicht nur das Motorrad ist neu: Christophe «Beefy» Bourguignon wurde bei LCR zum Team Technical Director ernannt, die Crew-Chief-Rolle an der Seite von Alex Márquez übernimmt David Garcia.