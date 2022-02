Johann Zarco (Ducati/6.): «Burnouts wie Rossi 2004»

Nach einer Mittagspause konnte er am Nachmittag wieder voll angreifen

Fünf Hersteller landeten auf den ersten fünf Plätzen am zweiten MotoGP-Testtag in Indonesien. Johann Zarco kam als zweitbester Ducati-Pilot auf Rang 6 und war sehr zufrieden mit seiner Performance.

Pramac Ducati-Fahrer Johann Zarco fuhr am Freitag nur auf Platz 13 auf dem Mandalika Street Circuit in Indonesien, doch der erste MotoGP-Testtag auf dem 4,3 km langen Kurs war von katastrophalen Streckenbedingungen geprägt, die Zeiten wenig aussagekräftig. Am zweiten Tag gestaltete sich die Strecke deutlich besser und die MotoGP-Stars konnten viele Runden drehen. Zarco unterstrich mit Platz 6 und 0,297 Sekunden Rückstand auf Markenkollege Luca Marini, der die Bestzeit holte, dass er für den Saisonstart gut gerüstet ist.

«Die Bedingungen waren gleich deutlich besser als am Vortag. Mit den gebrauchten Reifen konnte ich direkt sehr schnelle Rundenzeiten fahren. Anschließend haben wir einen frischen Reifen eingebaut und ich habe viele Runden absolviert», erzählte der 31-Jährige im Interview. «Gegen Mittag habe ich eine ordentliche Pause eingelegt, damit ich am Nachmittag wieder mehr Energie hatte. Mit dem Medium-Hinterreifen konnte ich gute Fortschritte erzielen, das war wichtig, denn wir wissen noch nicht, ob wir den weichen Reifen für das Rennen hier bekommen.»

Zarco weiter: «Die Zeitenjagd war gut, ich bin immer beeindruckt, wie schnell unsere Gegner sind. Es ist wirklich nicht einfach, in jeder Kurve über das Limit zu gehen, um das frische Gummi auszunützen, aber bei mir hat es funktioniert und das macht mich glücklich. Wir haben kaum neue Teile ausprobiert, denn das 22er-Modell ist bereits ein starkes Paket. Es geht in erster Linie um das Set-Up, deshalb drehe ich so viele Runden.»

Wer ist für den zweifachen Moto2-Weltmeister die größte Überraschung und wer überzeugte ihn bei den bisherigen Tests am meisten? «Ich bin sehr beeindruckt von Alex Rins, denn seit dem Test in Malaysia erledigt er einen fantastischen Job. Er fährt sehr viele und sehr viele schnelle Runden und körperlich ist er auf einem sehr hohen Niveau. Das Motorrad funktioniert sehr gut und wenn der Reifen älter ist, fährt er noch stärker», stellte er klar und betonte anschließend: «Ich glaube, dass Honda gute Arbeit geleistet hat. Sie haben sehr viele Änderungen, auch wenn wir das Potenzial noch nicht wirklich kennen. Die Japaner sind normalerweise sehr vorsichtig mit Neuentwicklungen, aber wenn sie etwas anfassen, dann können wir sicher sein, dass sie konkurrenzfähig sein werden.»

«Das Potenzial der Ducati ist seit letztem Jahr sehr groß, nicht perfekt, denn sie ist anstrengend, wenn du schnell fahren möchtest. Aber wenn du es verstanden hast, kannst du es sehr genießen. Wenn wir das Bike noch etwas verfeinern, könnten wir das beste Paket zur Verfügung haben», sagte der Teamkollege von Jorge Martin, den er am Samstag drei Ränge hinter sich lassen konnte.

Aufgrund der schmutzigen Fahrbahn gestalteten sich die Startübungen als äußerst schwierig und gefährlich. Viele Fahrer hatten Probleme mit einem durchdrehenden Hinterrad und konnten einen Sturz nur knapp verhindern. Wie sieht der Franzose dieses Problem für die Rennen im März? «Um bestens für den Start aufgestellt zu sein, musst du dein Qualifying so timen, dass du auf Platz 2 oder 5 startest, denn das ist die saubere Linie», scherzte Zarco.

«Andere Positionen außerhalb der Ideallinie sind momentan sehr rutschig. Es muss sich etwas verändern, die Strecke muss sauberer werden und wir müssen etwas mehr Gummi auf die Startaufstellung bringen», sagte er und fuhr mit einem Lächeln fort: «Vielleicht sollten wir einen Motorroller nehmen und einige Burn-outs machen, wie Valentino Rossi 2004 in Katar.»

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603