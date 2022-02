Ducati-Ass Jack Miller (18.): «Das pisst mich an»

Den dreitägigen MotoGP-Test auf der indonesischen Insel Lombok beendete Ducati-Werksfahrer Jack Miller nur als 18. «Katar wird eine ganz andere Hausnummer», sagt der 27-Jährige über den Saisonstart Anfang März.

«Wir müssen über Nacht eine Lösung für unsere Probleme finden», forderte Jack Miller nach seinem miserablen 20. Platz am zweiten Testtag auf dem Mandalika Circuit. Dem Ducati-Lenovo-Werksfahrer fehlten am Samstag 1,029 sec auf die Bestzeit von Luca Marini auf der Mooney-VR46-Ducati.



Den Sonntag beendete Miller als 15., gute 8/10 sec hinter dem Besten Pol Espargaró aus dem Repsol-Honda-Werksteam.



In der kombinierten Zeitenliste nach drei Testtagen auf der Insel Lombok finden wir den Australier auf Rang 18.

«Wir sind nicht bereit, aber wann sind wir das jemals», meinte Miller am Sonntagabend. «Aber Rennen sind Rennen – etwas ganz anderes. Deshalb fühle ich mich so bereit, wie wir sein können. Wir konnten einiges abarbeiten, leider hatte ich in meinem ersten Longrun einen Sturz. Meine Jungs hatten die Spritmenge dafür angepasst, so veränderte sich die Balance des Motorrads etwas. Dann kam ich auf den schmutzigen Teil der Strecke – das pisst mich an. Das war einer der Stürze, die nicht passieren müssen. Glücklicherweise konnte ich gleich zur Box zurückkehren und auf das andere Motorrad umsteigen. Es war wichtig für mich, diese Rennsimulation abzuspulen.»

© motogp.com Willkommen zum Test in Mandalika © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli Zurück Weiter

Während der Tests in Malaysia und Indonesien präsentierten sich viele Fahrer in guter Form, im Hause Ducati hat Miller starke Konkurrenz. «Es wäre dumm, Fahrer wie Bastianini nicht auf den Schirm zu haben, auch Marini war sehr schnell», hielt der 27-Jährige fest. «Die Liste ist lang, jeder kann in Katar gewinnen. Fest steht, dass die Ducati stark sein werden – Katar ist eine ganz andere Hausnummer. Letztes Jahr dachte ich nach den Wintertests, dass ich die Weltmeisterschaft gewinne. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich jetzt hungriger zum ersten Rennen komme.»

2021 startete Miller mit zwei neunten Plätzen und einer Nullrunde in Portimao in die Saison, erst im vierten Rennen in Jerez gelang ihm mit dem Sieg der erste Podestplatz. So ein Auftakt soll sich nicht wiederholen, «ich bleibe fokussiert und mit beiden Füßen auf dem Boden», unterstrich der WM-Vierte des Vorjahres. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns und die Saison ist sehr lang. Ich erwarte eine normale Saison mit vielen Rennen und Reisen. Ich fühle mich fit für das erste Rennen. Die Tests habe ich genossen, aber der wirklich spaßige Teil des Jobs sind Rennen.»

Die Weltmeisterschaft 2022 beginnt am ersten März-Wochenende in der arabischen Wüste Katars, dann geht es mit den Überseerennen in Indonesien, Argentinien und den USA weiter. Europa-Auftakt ist vom 22.–24. April in Portimao/Portugal.

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

231. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603