Brad Binder: KTM hat einige Schwachstellen behoben

Auch beim zweiten großen MotoGP-Wintertest in Indonesien schaffte es keiner der vier KTM-Piloten in die Top-10. Doch es ist ein deutlicher Aufwärtstrend feststellbar, wie Brad Binder (11.) betont.

Nach zwei Testtagen in Sepang/Malaysia war Miguel Oliveira als 15. der Beste aus dem KTM-Quartett. Eine Woche später, nach drei Testtagen in Mandalika/Indonesien, übernahm Brad Binder diese Rolle – der Südafrikaner landete auf Rang 11.



Auf dem 4,31 km langen Mandalika International Street Circuit mit elf Rechts- und fünf Linkskurven und einer nur 507 Meter langen Start-Ziel-Geraden verlor Binder 0,514 sec auf die Bestzeit von Pol Espargaró (Repsol Honda).

Für Sonntag stellte das Team Red Bull KTM dem Moto3-Weltmeister von 2016 das bestmögliche Paket zusammen. «Wir haben mit dem Motorrad viel erreicht, ich bin jetzt wesentlich glücklicher als zum Ende der vergangenen Saison», hob Binder hervor. «Das Motorrad arbeitet besser, ich fühle mich besser. Wenn wir in Katar pushen, finden wir hoffentlich das letzte Bisschen bei unserer Abstimmung, um an der Spitze mitmischen zu können. Dass uns ein ordentlicher Schritt gelang, ist genug für mich – ich bin viel glücklicher als nach Sepang.»

© motogp.com Willkommen zum Test in Mandalika © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli Zurück Weiter

Die Weltmeisterschaft 2022 beginnt am ersten März-Wochenende nahe der katarischen Hauptstadt Doha, dann geht es mit den Überseerennen in Indonesien, Argentinien und den USA weiter. Europa-Auftakt ist vom 22.–24. April in Portimao/Portugal.

«Katar ist eine Strecke, die uns schmecken wird, das wissen wir vom letzten Jahr», hielt Binder fest. «So wie wir die Arbeitsweise unseres Motorrads verbessert haben, sollte das vor allem für Katar gut sein. Ich ging am Sonntagvormittag auf Zeitenjagd, den Rest des Tages arbeiteten wir mit dem Medium-Hinterreifen. Mit ihm strauchelten wir immer, daran haben wir gearbeitet – unser Set-up wurde mit jeder Runde besser. Als wird dann am Schluss noch einmal einen weichen Hinterreifen montierten, reagierte das Bike ganz anders und es war viel einfacher die Zeit zu verbessern. Sollten wir in einem Rennen den Medium-Reifen verwenden müssen, sind wir bereit.»

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Mandalika-Test, Sonntag (13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

5. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

6. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

8. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

9. Brad Binder, KTM, 1:31,574

10. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

11. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

12. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

14. Marc Márquez, Honda, 1:31,793

15. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

16. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

17. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

19. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

231. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603