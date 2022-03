Jorge Martin: «Top-3 in diesem Jahr Hauptziel»

Der letztjährige «Rookie of the Year» und WM-Neunte Jorge Martin geht selbstbewusst in die MotoGP-WM 2022. Vor dem Auftakt in Katar spricht der Pramac-Star auch über die Ducati GP22.

Im Vorjahr verblüffte Jorge Martin beim Katar-Doppel mit Pole-Position und Platz 3 in seinem erst zweiten MotoGP-Rennen. 2022 geht der Moto3-Weltmeister von 2018 als Mitfavorit in die neue Saison, sind sich viele Beobachter einig.



Sieht sich auch der 24-jährige Spanier selbst in der Position, in diesem Jahr in jedem Rennen die Spitze aufzumischen? «Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen», schmunzelte er am Donnerstag in Doha. «Ich glaube, ich bin jetzt schneller, ich habe mehr Erfahrung und ich kann in Sachen Renn-Pace auch konstanter sein. Mein Ziel ist, in jedem Rennen um das Podium zu fahren. Das ist in diesem Jahr das Hauptziel.»

Nachteile auf Strecken, die in seiner Rookie-Saison in der MotoGP-Klasse nicht im Kalender standen oder auf denen er verletzungsbedingt fehlte, befürchtet der «Martinator» nicht. «Im Vorjahr war es immer das erste Mal und ich war immer schnell», warf er ein. «Und beim Sepang-Test war ich zum Beispiel Dritter, obwohl ich dort zuvor noch nie auf dem MotoGP-Bike gefahren war. Ich fühle mich stark, wir können eine großartige Saison zeigen.»

Martin sprach nach den Wintertests von einem bedeutenden Unterschied zwischen der GP21 und der neuen GP22. «Der größte Unterschied zum letztjährigen Motorrad ist neben der Verkleidung der Motor», erklärte er. «Wie sich die Leistung entfaltet, ist ganz anders. Wir hatten viel zu tun in der Hinsicht und es gibt auf Seiten der Elektronik auch immer noch Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass das Potenzial mit dem neuen Bike größer ist, aber wir müssen sicherlich noch verschiedene Dinge verstehen.»

Fühlte sich der Pramac-Jungstar auf der GP21 wohler? Er hielt kurz inne und erwiderte dann: «Es ist anders. Es ist aber das Motorrad, das wir haben und mit dem wir Rennen fahren werden. Ich bin in der Hinsicht ja auch noch ein Rookie, weil ich zum ersten Mal mit einem neuen Motor arbeite. Ich fühlte mich ein bisschen stärker auf dem letztjährigen Bike, aber ich habe das Gefühl, dass das Potenzial mit dem neuen größer ist», bekräftigte Martin.

Zeiten MotoGP-Test Mandalika (11.–13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Zeiten MotoGP-Test Sepang (5. und 6. Februar):

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer