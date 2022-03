Joan Mir (6./Suzuki): «Sehr enttäuschendes Rennen» 06.03.2022 - 18:17 Von Tim Althof

© Gold & Goose Joan Mir war mit Platz 6 überhaupt nicht glücklich

Nach dem starken Auftakt an den Trainingstagen beim MotoGP-Saisonstart in Katar fuhr Suzuki im Rennen am Sonntag hinter den Erwartungen. Joan Mir kämpfte mit ungewöhnlichen Grip-Problemen an seiner GSX-RR.