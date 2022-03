Doha: Emotionaler Sieg für Bastianini & Gresini Team

Enea Bastianini bescherte dem neu formierten Gresini Racing Team auf der Ducati GP21 zum Auftakt in die MotoGP-Saison 2022 einen Sieg, Brad Binder ließ in Katar Red Bull KTM jubeln.

Für Fabio Quartararo begann die Operation Titelverteidigung mühsam, der Yamaha-Werksfahrer verlor auf der Ziellinie sogar noch Rang 8 an seinen Landsmann Johann Zarco. Noch schlimmer erging es dem Ducati Lenovo Team: Als Favorit in die Saison gestartet, hatte Pecco Bagnaia mit dem Kampf an der Spitze nichts zu tun, kurz nach der Halbzeit des Rennens räumte er zu allem Überfluss auch noch seinen Markenkollegen und Pole-Setter Jorge Martin ab. Jack Miller musste mit einem technischen Problem früh aufgeben.



Das Tempo bestimmten von der ersten Runde an die Repsol-Honda-Werksfahrer, Red Bull-KTM-Ass Brad Binder und Gresini-Ducati-Pilot Enea Bastianini. Der Italiener hatte das bessere Ende für sich, nachdem zu Beginn lange Pol Espargaró geführt hatte: Die Details zum Nachlesen im Live-Ticker.

Die Stimmen der Top-3

Sieger Enea Bastianini: «Ich fühle mich unglaublich. Ich habe von Beginn an alles gegeben, ich wusste aber, dass ich meine Reifen für die letzten Runden schonen muss. Als ich gegen Ende immer näher an Pol herankam, wusste ich, dass ich das Rennen gewinnen kann. Ich habe ihn in der ersten Kurve überholt, woraufhin er weit ging. Ich möchte diesen Sieg Fausto Gresini widmen, da er uns vom Himmel aus angefeuert hat.»

Brad Binder (2.): «Das gesamte Wochenende war sehr gut, wodurch ich mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gegangen bin. Vergangene Saison war Katar unser schlechtestes Rennen, aber KTM hat im Vergleich zum letzten Jahr einen großen Schritt gemacht, weshalb es für uns großartig ist, in Katar auf dem Podium zu stehen.»

Pol Espargaró (3.): «Ich brauche noch etwas mehr Erfahrung mit dem Bike. Am Rennende sind einige Dinge passiert, die mich sehr überrascht haben. Meine Strategie war es, zu erst einmal hinter den anderen Fahrern zu bleiben, um Sprit zu sparen. Aber ich habe mich sehr gut gefühlt und mich dazu entschieden, wegzufahren. Leider habe ich zu früh angefangen zu pushen, weshalb mein Reifen in den letzten Runden komplett zerstört war. Das war ein Anfängerfehler, ich war einfach zu aufgeregt, aber dennoch wissen wir jetzt, dass wir zurück an der Spitze sind und dass Honda nicht nur einen starken Fahrer hat. Das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass Honda mit zwei schnellen Fahrern antritt und das macht mich stolz.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.