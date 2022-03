Carlo Merlini (Gresini Racing): «Es sieht gut aus»

Carlo Merlini, Kaufmännischer Direktor bei Gresini Racing, zeigte sich nach dem MotoGP-Qualifying in Katar äußerst zufrieden über den zweiten Startplatz von Enea Bastianini, warnte aber auch vor übertriebener Euphorie.

Mit der Saison 2022 begann für das Gresini Racing Team ein neues Kapitel in der MotoGP-Geschichte. Der frühere Teamchef und Eigentümer Fausto Gresini verstarb im Februar 2020 an den Folgen einer Corona-Infektion und der Rennstall wird nun gemeinsam mit Hersteller Ducati auf Punktejagd gehen. Als Fahrer wurden Enea Bastianini und Fabio Di Giannantonio verpflichtet.

«Beide kennen sich sehr gut», erklärte Carlo Merlini, der Kaufmännische Direktor bei Gresini Racing. «Bastianini und Di Giannantonio waren bereits 2016 in der Moto3-Weltmeisterschaft für Gresini Racing am Start und am Anfang ihrer Laufbahn waren die Beiden auch bei den Minibikes gemeinsam unterwegs. Ihre Karrieren verliefen parallel.»

Im Qualifying zum Grand Prix von Katar auf dem Losail International Circuit in Doha eroberte sich Enea Bastianini den großartigen zweiten Startplatz und steht in Katar erstmals in seiner MotoGP-Karriere in der ersten Startreihe. Bis zum dritten Sektor lag der 24-jährige Italiener mit der Ducati GP21 sogar noch auf Bestzeitkurs, am Ende fehlten ihm 0,147 sec auf die Pole-Zeit von Jorge Martin aus dem Pramac Ducati Team. Sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio beendete das Qualifying auf dem 21. Rang.

«Das war ein perfekter Start in die neue Saison», freute sich Carlo Merlini nach dem MotoGP-Qualifying am Samstag. «Wir absolvierten bereits erfolgreiche Testfahrten während unserer Saisonvorbereitung, aber ein Test bleibt ein Test und ein Rennen ist ein Rennen. Wir dürfen jetzt aber nicht zu euphorisch sein. Wir sind schnell unterwegs, das konnte man sehen, aber wir müssen jetzt auch konzentriert an der Konstanz weiter arbeiten.»

«Es ist natürlich sehr gut, dass Enea aus der ersten Reihe startet», hält Merlini fest. «Und es ist gut zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Das Qualifying war oft einer seiner Schwachpunkte und er musste sich oft erst nach vorne durchkämpfen. Nun werden wir sehen, was möglich ist, wenn er aus der ersten Reihe in das Rennen geht. Es sieht im Augenblick sehr gut für uns aus und wir sind wirklich froh, die neue Saison so zu beginnen.»

Ergebnisse MotoGP-Qualifying 2, Doha/Katar:

1. Jorge Martin, Ducati, 1:53,011 min

2. Enea Bastianini, Ducati, 1:53,158

3. Marc Márquez, Honda, 1:53,283

4. Jack Miller, Ducati, 1:53,298

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:53,319

6. Pol Espargaró, Honda, 1:53,346

7. Brad Binder, KTM, 1:53,350

8. Joan Mir, Suzuki, 1:53,407

9. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:53,411

10. Alex Rins, Suzuki, 1:53,481

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,635

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,982



In Q1 ausgeschieden, Startplätze 13 bis 24:

13. Johann Zarco, Ducati, 1:53,780 min

14. Miguel Oliveira, KTM, 1:53,819

15. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:53,915

16. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,038

17. Luca Marini, Ducati, 1:54,222

18. Alex Márquez, Honda, 1:54,224

19. Maverick Viñales, Aprilia, 1:54,228

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:54,244

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:54,276

22. Remy Gardner, KTM, 1:54,378

23. Raúl Fernández, KTM, 1:54,889

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:56,011