Marc Márquez zu KTM: «Haben einen guten Motor»

Der achtfache Weltmeister Marc Márquez analysiert nach seinem fünften Rang beim MotoGP-Auftakt in Doha die Leistung von Red Bull-KTM und Brad Binder, der überraschend auf Rang 2 preschte.

Brad Binder sorgte am Sonntag neben Sensationssieger Enea Bastianini (Gresini Ducati) auf dem Losail International Circuit von Doha für das Ausrufezeichen schlechthin. Der 26-jährige Südafrikaner fuhr mit der Red Bull-KTM nach einem starken Rennen auf Rang 2 und ließ die KTM-Bosse in Jubelstürme ausbrechen.

Während des Rennens hielt sich auch der achtfache Weltmeister Marc Márquez (Repsol Honda) lange Zeit in unmittelbarer Nähe von Binder auf und konnte dabei einiges beobachten. «Es ist das Motorrad, das ich kaum verstehe», gestand er lachend. «Ich verstehe den Fall Bastianini, Ducati und die Art, wie Bastianini fährt.»

Der 29-jährige Márquez, der in Doha am Sonntag von Runde 12 bis 17 in der Spitzengruppe direkt hinter Brad Binder fuhr, versicherte: «Binders Runden waren anders als die von Bastianini. Manchmal war Binder sehr schnell, dann fuhr er wieder langsamer, hat aber extrem schnell und gut aus den Kurven heraus beschleunigt.»

Der Spanier scheint aus der KTM noch nicht ganz schlau geworden zu sein: «Die KTM und speziell das, was ich hinter Binder gesehen habe, konnte ich noch wenig verstehen. Aber sie hatten definitiv einen guten Motor. Er hat das Motorrad sehr viel mit dem Hinterreifen verzögert. Es sieht danach aus, dass er auch am Ende des Rennens noch sehr schnell war.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.