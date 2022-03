Johann Zarco (31) gelassen: «Martin hat mehr Zukunft»

Das Durchschnittsalter im MotoGP-Feld liegt zum Start in die Saison 2022 bei 26,25 Jahren. Warum sich Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco mit seinen 31 Jahren noch «frisch» fühlt.

Mit seinen 31 Jahren ist Johann Zarco 2022 der drittälteste Stammfahrer der Königsklasse. Nach dem Rücktritt von Valentino Rossi (43) und dem MotoGP-Abschied von Danilo Petrucci (31) sind nur noch Rückkehrer Andrea Dovizioso (35) und Aprilia-Ass Aleix Espargaró (32) älter als der zweifache Moto2-Weltmeister.

Fühlt sich Zarco denn schon als einer der Veteranen in der Klasse? «Wenn wir über MotoGP-Erfahrung reden, dann fühle ich mich noch immer sehr jung, auch wenn es meine sechste Saison ist», entgegnete der Franzose, der 2017 in die höchste Klasse kam. «Marc ist zum Beispiel seit 2013 in der MotoGP, er verfügt also über mehr Erfahrung, auch wenn ich etwas älter bin», nahm er die Altersfrage gelassen.

«Ich fühle mich frisch, auch weil ich noch nicht das Ergebnis geholt habe, von dem ich träume und das ich will», hielt Zarco fest. «Wenn ich trainiere, habe ich das Gefühl, dass ich noch besser vorbereitet sein muss, um zu erreichen, was ich will.»

Zur Erinnerung: Der beste Independent-Team-Fahrer des Vorjahres hat zwar 16 GP-Siege auf dem Konto und stand auch in der «premier class» schon elf Mal auf dem Podest, ein MotoGP-Sieg blieb ihm bisher aber verwehrt.

«Ich fühle mich okay, aber es ist klar, dass Martin noch mehr Zukunft hat als ich», ergänzte Zarco lachend und verwies auf seinen 24-jährigen Teamkollegen.

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.