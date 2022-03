Luca Marini: «Waren besonders konkurrenzfähig»

Luca Marini hat gute Gründe, sich auf das Rennwochenende auf dem Mandalika Street Circuit zu freuen. Der Italiener sagt über den Rundkurs in Indonesien: «Es ist eine besondere und schnelle Strecke.»

Beim MotoGP-Test im Februar drehte Luca Marini die drittschnellste Runde, nur Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo waren schneller als der Italiener aus dem Mooney VR46 Racing Team. Sein Teamkollege Marco Bezzecchi schloss die Testfahrten als schnellster Rookie der WM-Königsklasse ab.

Beim ersten Rennwochenende in Katar schaffte es Marini als Dreizehnter in die Punkte, Bezzecchi stürzte in der letzten Kurve. Umso grösser ist die Motivation, beim zweiten Kräftemessen besser abzuschneiden. «Ich freue mich, aufs Bike zurückzukehren», sagt der 23-Jährige aus Rimini.

«Abgesehen vom Crash im Rennen lief die Arbeit in Katar wirklich gut und ich hatte immer ein gutes Gefühl», betont Bezzecchi. «In Mandalika haben wir bereits einen Test absolviert, und ich bin gespannt, wo wir leistungsmässig beim Start stehen werden.»

Marini erklärt mit Blick auf das anstehende Rennwochenende, für das Regen vorausgesagt wird: «Der zweite GP der Saison findet in Indonesien auf einer neuen Strecke statt. Nach den Testfahrten im Februar, bei denen wir besonders konkurrenzfähig waren und nach dem Rennen in Katar steht das erste Rennen auf dem Mandalika-Kurs an. Es ist eine besondere und schnelle Strecke und die Fans dort sind fantastisch.»

Teammanager Pablo Nieto weiss: «Der starke Test ist eine gute Ausgangslage, die es uns ermöglicht, am Rennwochenende einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, sodass beide es in die Punkte schaffen.»

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.