Francesco Bagnaia: «Bin nun besser vorbereitet»

Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia gab schon vor dem Saisonstart in Katar seine Einschätzung zu den Favoriten des Jahres ab. Der Italiener weiss: «In der MotoGP ist es ganz anders als in den kleineren WM-Klassen.»

Beim ersten MotoGP-Saisonlauf in Katar gab es für Francesco «Pecco» Bagnaia eine besonders bittere Pille: Der Ducati-Werksfahrer erwischte von Position 9 einen schlechten Start und fiel weit zurück. Er konnte sich daraufhin zwar wieder in die Top-10 zurückkämpfen, doch dann stürzte er beim Versuch, Pole-Setter Jorge Martin in der zwölften Runde zu überholen.

Der 25-Jährige aus Italien riss beim Abflug auch seinen Markenkollegen aus dem Pramac Racing Team mit ins Kiesbett der ersten Kurve. Danach übte er Kritik an der Herangehensweise des Ducati-Werksteams. Noch vor der Enttäuschung prophezeite er, dass der spätere Rennsieger Enea Bastianini in diesem Jahr einen starken Eindruck hinterlassen wird.

«Es ist schwer zu sagen, wer stark sein wird, da wir alle neue Bikes haben. Bastianini wird sicherlich schnell sein, denn das letztjährige Bike ist unglaublich. Auch Fabio Quartararo gehört zu den Favoriten, denn er hat die WM im vergangenen Jahr für sich entschieden. Und schliesslich glaube ich auch, dass Marc Márquez sehr konkurrenzfähig sein wird. Ich denke, der Titelkampf wird zwischen ihm und Fabio ausgetragen werden», lautete die Prognose des Moto2-Weltmeisters von 2018.

«Ich würde natürlich auch gerne zu den Spitzenreitern gehören und Joan Mir kann auch einer der Favoriten sein, wenn alles perfekt für ihn läuft», ergänzte Bagnaia, der die vergangene Saison auf dem zweiten Gesamtrang abgeschlossen hat. «Ich denke, meine Situation lässt sich mit jener von Fabio nach der Saison 2020 vergleichen», erklärte er ausserdem.

«Er gewann am Anfang und ich am Ende, aber letztlich haben wir etwa gleich viel eingebüsst, auch wenn er nicht wie ich WM-Zweiter wurde», präzisierte der 14-fache GP-Sieger daraufhin. «Ich habe den Titel in der Moto2 gewonnen, aber in der MotoGP ist es ganz anders als in den kleineren WM-Klassen. Man muss immer an der Spitze sein, denn wenn man nicht aus den ersten beiden Reihen ins Rennen geht, wird es sehr schwierig.»

«Ich bin nun besser vorbereitet, um konstant wettbewerbsfähig zu sein. Die Siege im vergangenen Jahr haben mir mehr Selbstvertrauen gegeben und auch mehr Vertrauen ins Bike. Ich habe das Gefühl, dass ich viel gelernt habe», stellte Bagnaia klar.

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.

MotoGP-Ergebnis, Doha, 6. März:

1. Enea Bastianini, Ducati, 22 Runden in 42:13,198 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,346 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 1,351

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,242

5. Marc Márquez, Honda, + 4,099

6. Joan Mir, Suzuki, + 4,843

7. Alex Rins, Suzuki, + 8,810

8. Johann Zarco, Ducati, + 10,536

9. Fabio Quartararo, Yamaha, + 10,543

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 14,967

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 16,712

12. Maverick Viñales, Aprilia, + 23,216

13. Luca Marini, Ducati, + 27,283

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 27,374

15. Remy Gardner, KTM, + 41,107

16. Darryn Binder, Yamaha, + 41,119

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 41,349

18. Raúl Fernández, KTM, + 42,357

– Jorge Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Francesco Bagnaia, Ducati, 11 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 13 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 16 Runden zurück

– Jack Miller, Ducati, 16 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 21 Grand Prix:

1. Bastianini 25 Punkte. 2. Brad Binder 20. 3. Pol Espargaró 16. 4. Aleix Espargaró 13. 5. Marc Márquez 11. 6. Mir 10. 7. Rins 9. 8. Zarco 8. 9. Quartararo 7. 10. Nakagami 6. 11. Morbidelli 5. 12. Viñales 4. 13. Marini 3. 14. Dovizioso 2. 15. Gardner 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 25 Punkte. 2. KTM 20. 3. Honda 16. 4. Aprilia 13. 5. Suzuki 10. 6. Yamaha 7.

Team-WM:

1. Repsol Honda 27 Punkte. 2. Gresini Racing 25. 3. Red Bull KTM Factory 20. 4. Suzuki Ecstar 19. 5. Aprilia Racing 17. 6. Monster Energy Yamaha 12. 7. Pramac Racing 8. 8. LCR Honda 6. 9. Mooney VR46 Racing 3. 10. WithU Yamaha RNF 2. 11. Tech3 KTM Factory 1.