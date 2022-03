Joan Mir und Alex Rins (Suzuki): Nicht viel Positives

Alex Rins plagten am Freitag Schmerzen und zu wenig Schlaf

Die Suzuki-Werkspiloten Alex Rins und Joan Mir kämpften am ersten Trainingstag zum Großen Preis von Indonesien in Mandalika mit diversen Problemen und landeten nur auf den Plätzen 10 bzw. 20 der kombinierten Zeitenliste.

Das freie Training zum Grand Prix von Indonesien in Mandalika verlief für die beiden Ecstar-Suzuki-Werkspiloten Alex Rins und Joan Mir alles andere als wunschgemäß. Rins landete auf dem zehnten Platz der kombinierten Zeitenliste, Mir musste sich mit dem enttäuschenden 20. Rang zufrieden geben.

«Ich konnte in der Nacht zum Freitag nur vier Stunden schlafen», verriet Alex Rins nach dem zweiten freien Training. «Ich fühlte mich während des ersten freien Trainings krank und kämpfte vor allem mit Gelenkschmerzen. Die Medium-Reifen bauten nicht den erhofften Grip auf, ich werde es am Samstag mit den weichen Reifen noch einmal versuchen. Ich weiß nicht, wie es meinen Konkurrenten ging, aber ich hatte viel zu wenig Grip. Es war insgesamt ein schwieriger Tag. Ich hoffe, dass es mir am Samstag etwas besser gehen wird.»

«Das war kein guter Start in dieses Wochenende, es gab einige technische Probleme, unter anderem mit meiner Vorderbremse», berichtete Joan Mir. «Das waren natürlich nicht die besten Voraussetzungen und so konnte ich auch mit weichen Reifen meinen Rundenzeiten nicht verbessern. Außerdem wurden auf zwei meiner schnellsten Runden die gelben Flaggen geschwenkt und dann waren auch diese Zeiten dahin.»

«Ich hätte einige Trainingsrunden mehr benötigt, um die technischen Probleme beheben zu können», erklärte Mir. «ich denke, auch die Reifen hätten einige Runden mehr gebraucht, um optimal zu funktionieren. Es gibt also nicht viel Positives über diesen Freitag zu sagen.»

Kombinierte Zeiten FP1+FP2 MotoGP Mandalika:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,608 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,030 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,285

4. Jorge Martin, Ducati, +0,296

5. Enea Bastianini, Ducati, +0,313

6. Jack Miller, Ducati, +0,357

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,400

8. Brad Binder, KTM, +0,409

9. Miguel Oliveira, KTM, +0,441

10. Alex Rins, Suzuki, +0,498

11. Andrea Dovizioso, Yamaha, +0,695

12. Takaaki Nakagami, Honda, +0,706

13. Maverick Vinales, Aprilia, +0,736

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +0,810

15. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,863

16. Alex Marquez, Honda, +0,946

17. Raul Fernandez, KTM, +0,949

18. Remy Gardner, KTM, +1,018

19. Pol Espargaro, Honda, +1,020

20. Joan Mir, Suzuki, +1,033

21. Pecco Bagnaia, Ducati, +1,237

22. Marc Marquez, Honda, +1,239

23. Darryn Binder, Yamaha, +1,406

24. Luca Marini, Ducati, +1,615