Marc Márquez: Das Lächeln fällt gerade schwer

MotoGP-Superstar Marc Márquez (Honda) steht einmal mehr vor einer ungewissen Zukunft. Mit einem kurzen Post in den sozialen Netzwerken meldete er sich jetzt zu Wort.

Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass Marc Márquez nach dem Monster-Highsider im Warm-up des Indonesien-GP einen Rückfall erlitt: Beim Repsol-Honda-Star traten auf dem Heimflug nach Spanien wieder Sehstörungen auf, sein Augenarzt Dr. Sánchez Dalmau bestätigte nach einer Untersuchung in Barcelona die Befürchtung – der achtfache Weltmeister leidet wie schon nach dem Enduro-Unfall am 30. Oktober wieder unter einer Diplopie.



Das bedeutet, dass er zwei Bilder eines einzelnen Objekts erkennt, also binokulare Doppelbilder.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, nicht nur die MotoGP-Kollegen schickten dem 29-jährigen Spanier über die Social-Media-Kanäle unzählige Genesungswünsche und sprachen ihm Mut zu. Am heutigen Donnerstag meldete sich Marc selbst mit einem Selfie bei seinen Followern. «Heute habe ich keine Lust zu lächeln, aber wir werden einen Weg finden, es wieder zu tun», schrieb er dazu. «Stets mit viel Stärke», gab er sich kämpferisch.

Zwar sei der Sehnerv laut Dr. Dalmau dieses Mal weniger schlimm betroffen also bei der vorausgegangenen Verletzung im Winter, wie lange der 59-fache GP-Sieger ausfällt, ist im Moment aber noch nicht abzuschätzen. HRC-Testfahrer Stefan Bradl steht als Ersatzmann bereit.

WM-Stand nach 2 von 21 Grands Prix:

1. Bastianini, 30 Punkte. 2. Brad Binder 28. 3. Quartararo 27. 4. Oliveira 25. 5. Zarco 24. 6. Pol Espargaró 20. 7. Aleix Espargaró 20. 8. Rins 20. 9. Mir 20. 10. Morbidelli 14. 11. Miller 13. 12. Marc Márquez 11. 13. Darryn Binder 6. 14. Nakagami 6. 15. Marini 5. 16. Viñales 4. 17. Alex Márquez 3. 18. Dovizioso 2. 19. Gardner 1. 20. Bagnaia 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45 Punkte. 2. Ducati 41. 3. Yamaha 27. 4. Suzuki 21. 5. Honda 20. 6. Aprilia 20.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Factory 53 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 41. 3. Suzuki Ecstar 40. 4. Repsol Honda 31. 5. Gresini Racing 30. 6. Pramac Racing 24. 7. Aprilia Racing 24. 8. Ducati Lenovo 14. 9. LCR Honda 9. 10. WithU Yamaha RNF 8. 11. Mooney VR46 Racing 5. 12. Tech3 KTM Factory 1.