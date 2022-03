Aprilia-Party: Aprilia All Stars Misano am 7. Mai

Alle Stars, ob Fahrer oder Motorräder, werden dabei sein an der grossen Aprilia-Feier am 7. Mai

Am 7. Maqi steigt mit dem Aprilia All Stars auf der Rennstrecke von Misano die grosse Aprilia-Party

Mit Aleix Espargaró, Maverick Viñales und Lorenzo Savadori und weiteren Aprilia-Helden feiern, die aktuellen Aprilias Probe fahren, im Motorradkorso mitfahren und Party machen - bei freiem Eintritt!

Seine Premiere feierte Aprilia All Stars mit vielen tausenden Aprilia-Fans im Jahr 2019 auf der Rennstrecke von Mugello. Bedingt durch die Corona-Situation fand das Aprilia All Stars 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Finale 2021 färbten die Aprilia Champions die Zielgerade des Misano World Circuit mit Nebelmaschinen an ihren V4-Maschinen in die Farben der italienischen Nationalflagge ein.

Nun ist wieder alles anders, die Aprilia All Stars 2022 können in Misano am Samstag, 7. Mai 2022 wieder mit möglichst vielen Besuchern zelebrieret werden. Ein einzigartiger Tag mit jeder Menge Spannung, Unterhaltung und Geselligkeit erwartet die Aprilia-Fans aus aller Welt. Ein Tag, an dem die Fans, Fahrer und Besucher die eigentlichen Hauptdarsteller sind. Ein Tag, an dem eine der erfolgreichsten Marken des Motorradrennsports, ihre Geschichte, ihre Motorräder und ihre Champions von gestern, heute und morgen gefeiert werdem.

Mit von der Partie sind die Piloten des Aprilia MotoGP Racing Teams: Aleix Espargaró, Maverick Viñales und Lorenzo Savadori freuen sich darauf, ihre Fans zu treffen. Der absolute Star und Hauptdarsteller wird wohl die Aprilia RS-GP sein.

Ein weiterer Grund zu feiern: das 30-jährige Jubiläum! 1992, vor genau 30 Jahren, gewann Alessandro Gramigni in der 125er-Klasse den ersten WM-Titel im Straßenrennsport für Aprilia. Seine Maschine wird, wie viele der anderen erfolgreichen Motorräder aus Noale, in Misano ausgestellt sein. Mit dabei: Die RS-GP, die 125er-Maschinen von Valentino Rossi, die legendären RS250 von Max Biaggi und Loris Capirossi sowie die RSV4-Werksrenner, mit denen Aprilia und Max Biaggi auf Anhieb die Superbike-WM dominierten.

Für den Soundtrack der Party sorgen die Moderatoren von Radio Deejay und M2O. Dazu kann die aktuelle Aprilia Modellpalette Probe gefahren werden. Ein spezieller Bereich ist dem Thema 20 Jahre Aprilia Tuono gewidmet. eSports sowie Shops mit Bekleidung und Merchandising der Marken Aprilia und Aprilia Racing, italienische Gastronomie und vieles mehr runden das Programm des Aprilia All Stars 2022 ab. Der detaillierte Event-Zeitplan ist in Kürze online verfügbar.