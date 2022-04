Martin über Espargaro: «Gab mir sein Haus und Essen»

Den Großteil des Argentinien-GP in Termas de Rio Hondo hat Jorge Martin (Pramac Ducati) geführt. Doch als es darauf ankam, konnte er den ersten MotoGP-Sieg von Aprilia-Ass Aleix Espargaro nicht verhindern.

Über Dreiviertel der Distanz führte Jorge Martin das MotoGP-Rennen in Argentinien an, nachdem er von Startplatz 2 kommend auf den ersten paar hundert Metern bis in die erste Kurve Polesetter Aleix Espargaro ausbeschleunigt hatte.



Das Duo setzte sich schnell vom Rest des Feldes ab, im letzten Renndrittel ging Aleix zweimal an seinem spanischen Landsmann vorbei, war aber jeweils zu spät auf der Bremse und musste die Führung gleich wieder abgeben. In Runde 21 von 25 war es soweit: Espargaro übernahm Platz 1 und gab diesen nicht mehr ab.

Für Martin, der in den ersten beiden Rennen des Jahres leer ausgegangen war, ist Platz 2 ein schöner Erfolg. «Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden», freute sich der 24-Jährige. «So konstant war ich noch an keinem anderen Wochenende während meiner MotoGP-Karriere. Im Rennen war es beinahe einfach die Pace zu halten, sie war nicht sehr hoch. Nach dem Moto2-Rennen hatte die Strecke viel weniger Grip als während des restlichen Wochenendes. Ich wusste, dass Aleix kommt, das sah ich auf dem großen Bildschirm. Also versuchte ich konstante Rundenzeiten zu fahren und keine Fehler zu machen. In den Kurven 3 und 4 hatte ich Schwierigkeiten in der Beschleunigung und auch unser Topspeed war nicht gut. Dafür war ich auf der Bremse extrem gut, Aleix hatte Probleme mich zu überholen.»

«Ich habe bis zum Ende gepusht und wollte ihn in einen Fehler treiben», schilderte der Pramac-Ducati-Pilot. «Mein Hinterreifen war zum Schluss besser als seiner, aber ich strauchelte mit dem Vorderreifen, weil ich die ganze Zeit so spät bremste. Aber Platz 2 ist okay, darauf kann ich nach zwei Nullern aufbauen. Ich bin schnell, motiviert und zuversichtlich für die Zukunft. Für Aleix freut es mich nach den vielen Jahren harter Arbeit. Als ich jung war, gab er mir sein Haus, ein Motorrad und etwas zu essen. Er hat mir während meiner ganzen Karriere geholfen.»

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 1:21,442 min

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati



WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.