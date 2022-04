Andrea Dovizioso (Yamaha): Anfängerfehler begangen

Direkt nach dem Start des Argentinien-GP fiel Andrea Dovizioso (WithU-RNF-Yamaha Team) ans Ende des Feldes und suchte kurz darauf die Box auf. Der Grund: Er hatte vergessen, das Front-Start-Device zu deaktivieren.

Für Andrea Dovizioso verläuft sein MotoGP-Comeback bisher holprig. Beim Saisonstart in Katar kam er als 14. ins Ziel, in Indonesien schied er mit einem Elektronikdefekt aus. Mit Startplatz 18 waren seine Chancen beim Argentinien-GP ebenfalls überschaubar, doch nach bereits wenigen Kurven war sein Rennen auch diesmal gelaufen.

Nach dem Start fiel der 36-Jährige aus dem WithU-RNF-Yamaha Team ans Ende des Feldes zurück und suchte eine Runde später die Box auf. Die Ursache: Er hatte vor dem Start vergessen, das vordere Holeshot-System richtig einzustellen: «Es war mein Fehler. Für das Device muss man einen Hebel ziehen, das Device aktivieren, dann den Hebel zurücklassen, damit das Device nicht mehr blockt. Den letzten Schritt habe ich vergessen. So war das Device die ganze Zeit aktiv und ich habe es nicht gemerkt, bis zu dem Zeitpunkt als ich zurück an die Box kam.»

Nach 13 Jahren als MotoGP-Stammfahrer ist Dovizioso der erfahrenste Pilot im Feld, doch sein Fehler gleicht dem eines Klassenneulings: «Ich bin sehr enttäuscht, denn ich habe bisher in meiner Karriere noch nie einen Fehler aufgrund mangelnder Konzentration gemacht. In meinen Augen geschieht so etwas, wenn man nicht entspannt ist.» Zu seiner Entschuldigung bringt «Dovi» an: «Vor dem Start muss man drei Dinge tun: Das Front Device und das Rear Device aktivieren sowie die Launch Control einschalten. Hier in Argentinien war die Startprozedur jedoch sehr kurzgehalten.»

Nach seinem Stopp in der Boxengasse nahm der Italiener das Rennen wieder auf und nutzte die Runden als Trainingseinheit: «Nach dem Boxenstopp war meine Pace besser als in den Trainings. Ich habe diese Rennsimulation genutzt, um einige Dinge auszutesten. Ich habe es geschafft, das Bike etwas besser zu fahren, das war positiv.»

In drei Rennen sammelte Dovizioso bislang zwei WM-Punkte. Mit seiner Performance liegt er weit hinter Yamahas Speerspitze Fabio Quartararo. Nach dem Argentinien-GP gestand er daher: «Ich habe Mühe mit der DNA der M1. Die Umstellung braucht Zeit, ich muss meinen Fahrstil komplett ändern. Aber keiner weiß, ob ich das schaffen kann und wie lange es dauert.»

Ergebnisse MotoGP Termas de Rio Hondo/RA:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró, 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.