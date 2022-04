Luca Marini (Ducati/11.): Auf der Bremse der Stärkste

Wie er selbst befürchtet hatte, fiel Luca Marini beim Argentinien-GP von Startplatz 3 bis auf Rang 11 zurück. Der Ducati-Pilot behauptete sich zeitweise gegen Pecco Bagnaia, was ihm Auftrieb gab.

«Das Ergebnis stellt mich nicht zufrieden», betonte Luca Marini, der den Argentinien-GP als Elfter beendete, nachdem er von Startplatz 3 losgefahren war. Schon am Samstag ließ der Italiener des Mooney VR46 Racing Teams durchsickern, dass er auf die Renndistanz nicht stark genug ist: «Im Warm-up am Sonntagmorgen habe ich verstanden, dass es ein schwieriges Rennen werden wird. Denn mit gebrauchten Reifen war ich an diesem Wochenende nie schnell genug.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Termas de Rio Hondo © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin voran © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Aleix Espargaró und Alex Rins © Gold & Goose Martin, A. Espargaró, Rins © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Der Ducati-Pilot legte einen ordentlichen Start hin und verteidigte seine Position zunächst. «Ich habe meine gesamte Kraft in die ersten Runden gelegt, um so lange wie möglich an der Spitzengruppe dranzubleiben und Erfahrungen zu sammeln. Zu Rennbeginn hatte ich zwar wenig Grip am Hinterrad, dennoch habe ich mich wohlgefühlt.»

Im Rennverlauf musste sich der 24-Jährige unter anderem gegen Markenkollege Pecco Bagnaia behaupten. «Ich habe im Rennen zeitweise gegen Pecco gekämpft. Er ist sehr stark beim Anbremsen, dennoch konnte ich ihn einige Male ausbremsen, was für mich sehr positiv war.» Darüber hinaus stellte er fest: «Besonders beim Anbremsen und am Kurveneingang war ich diesmal gut, daran arbeite ich schon letztem Jahr. In diesem Part war ich im Rennen vielleicht sogar der Stärkste. Aber im Kurvenscheitelpunkt und am Ausgang habe ich zu viel Zeit verloren.»

Obwohl er das Rennen außerhalb der Top-10 beendete, zog der jüngere Bruder von Valentino Rossi eine positive Bilanz: «Ich hatte nicht den Speed, um ein gutes Rennen zu liefern. Dennoch gab es am Wochenende viele positive Aspekte. Mein Gefühl für das Motorrad hat sich verbessert und auch auf die Renndistanz gesehen bin ich seit Katar stärker geworden. Zu Saisonbeginn waren wir weit abgeschlagen und hatten viele Probleme. Aber an diesem Wochenende haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ich habe eine souveräne erste Rennhälfte gezeigt.»

MotoGP-Ergebnis, Termas (3. April):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 41:36,198 min

2. Martin, Ducati, + 0,807 sec

3. Rins, Suzuki, + 1,330

4. Mir, Suzuki, + 1,831

5. Bagnaia, Ducati, + 5,840

6. Brad Binder, KTM, + 6,192

7. Viñales, Aprilia, + 6,540

8. Quartararo, Yamaha, + 10,215

9. Bezzecchi, Ducati, + 12,622

10. Bastianini, Ducati, + 12,987

11. Marini, Ducati, + 13,962

12. Nakagami, Honda, + 14,002

13. Oliveira, KTM, + 14,456

14. Miller, Ducati, + 14,898

15. Alex Márquez, Honda, + 23,472

16. Fernández, KTM, + 25,862

17. Gardner, KTM, + 28,711

18. Darryn Binder, Yamaha, + 28,784

19. Bradl, Honda, + 31,943

20. Dovizioso, Yamaha, + 3 Runden

– Di Giannantonio, Ducati

– Pol Espargaró, Honda

– Morbidelli, Yamaha

– Zarco, Ducati

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.